Espandi lo spazio del tuo PC o PS5 con questo SSD Lexar: non è mai costato COSI' POCO!

Se state cercando un SSD interno ad alte prestazioni per PC e PS5, il Lexar NM790 da 2TB è l'opzione perfetta. Attualmente disponibile su Amazon a soli 122,17€, questo SSD raggiunge il minimo storico, con uno sconto del 5% rispetto al prezzo più basso recente di 128,60€.

Lexar NM790 2TB, chi dovrebbe acquistarlo?

L'SSD Lexar NM790 offre velocità eccezionali, con fino a 7400 MB/s in lettura e 6500 MB/s in scrittura. Questa rapidità garantisce tempi di caricamento ridotti, trasferimenti istantanei di file e una reattività senza compromessi, perfetta per giocatori hardcore, professionisti e creatori di contenuti.

Grazie alla tecnologia Host Memory Buffer (HMB) 3.0, questo SSD sfrutta la cache DRAM del dispositivo per migliorare la fluidità e le prestazioni di trasferimento, evitando rallentamenti anche con i carichi di lavoro più intensi.

Rispetto agli SSD PCIe Gen 4 con cache DRAM, il Lexar NM790 riduce il consumo energetico fino al 40%, migliorando l'efficienza e la durata della batteria nei laptop. È perfetto per PC desktop, notebook e console, ed è completamente compatibile con PlayStation 5, garantendo uno spazio di archiviazione veloce e affidabile per i vostri giochi.

Grazie allo sconto del 5% su Amazon, potete acquistare il Lexar NM790 da 2TB al prezzo più basso di sempre: soli 122,17€. Un'opportunità unica per chi cerca un SSD performante e conveniente. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori SSD per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon