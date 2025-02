Estendi il tuo WiFi con questo ripetitore TP-Link, ora a un PREZZO IMPERDIBILE! -25%

Se la vostra connessione WiFi non raggiunge ogni angolo della casa, TP-Link RE500XD è la soluzione ideale per estendere il segnale in modo efficace e senza interruzioni. Questo potente ripetitore WiFi 6 è ora disponibile su Amazon a soli 44,99€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo originale di 59,99€, grazie all'attivazione dell'apposito coupon sulla pagina del prodotto.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 25% durante il checkout

TP-Link RE500XD, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato di tecnologia WiFi 6 dual band AX1500, TP-Link RE500XD offre velocità di 1201 Mbps sulla banda da 5 GHz e 300 Mbps sulla banda da 2,4 GHz, garantendo prestazioni elevate per lo streaming in 4K, il gaming online e la navigazione senza interruzioni. Grazie alla funzione Smart Roaming, potrete muovervi liberamente tra le stanze senza perdere la connessione, mantenendo sempre la velocità ottimale.

Un altro grande vantaggio è la porta Gigabit Ethernet, che permette di collegare dispositivi cablati come smart TV, console di gioco e PC, offrendo una connessione ancora più stabile e veloce. Questo WiFi extender è inoltre compatibile con EasyMesh, consentendo di creare una rete Mesh senza interruzioni in tutta la casa, a patto di avere un router compatibile.

L'installazione è semplicissima e flessibile: TP-Link RE500XD può essere posizionato su una scrivania o montato a parete per adattarsi al meglio ai vostri spazi. La configurazione avviene in pochi secondi tramite il pulsante WPS o l'app TP-Link Tether, che consente di gestire le impostazioni in modo intuitivo direttamente dallo smartphone.

Approfittate subito di questa imperdibile offerta su Amazon e migliorate la copertura della vostra rete WiFi con TP-Link RE500XD. Il prezzo scontato di 44,99€ è disponibile solo per un periodo limitato! Non lasciatevi sfuggire questa opportunità per navigare, lavorare e giocare senza interruzioni. In aggiunta, vi suggeriamo di consultare la nostra guida ai migliori ripetitori Wi-Fi e range extender per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon