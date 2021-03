Fan di Neon Genesis Evangelion? Questo monitor non può mancare alla vostra collezione

I principali produttori a livello mondiale si stanno interessando sempre di più al mondo degli anime. Qualche mese fa, infatti, ASUS aveva presentato diversi componenti dedicati al franchise di Gundam, realizzando la scheda madre Maximus XII Extreme Gunman e una scheda grafica GeForce GTX a tema. Oggi, invece, vi informiamo che i colleghi di Wccftech hanno riportato che MSI potrebbe avere l’intenzione di commercializzare una linea a tema Neon Genesis Evangelion, che sicuramente attirerà l’attenzione dei fan della serie.

L’artista norvegese Øyvind Engevik ha infatti creato una bellissima concept art personalizzando l’aspetto esteriore di un MSI Optix MAG274QRF-QD con i colori della Unit-01. In particolare, possiamo notare la caratteristica colorazione viola con accenti verdi. Ovviamente, si tratta solamente di una concept art e non esiste alcun prodotto reale, ma può già darci un’idea di quello che ci possiamo aspettare da un possibile monitor MSI dedicato a Neon Genesis Evangelion. Per il momento non ci resta altro che vedere se questo sogno diventerà realtà e siamo sicuri che molti fan vorrebbero avere un dispositivo del genere sulla propria scrivania.

Recentemente abbiamo avuto modo di testare approfonditamente proprio il monitor MSI Optix MAG274QRF-QD, il quale offre un display da 27” a risoluzione WQHD (2560×1440 pixel), frequenza di aggiornamento di 165Hz, tempo di risposta di 1ms e compatibilità con la tecnologia NVIDIA G-Sync. Nella nostra recensione completa, che trovate a questo indirizzo, abbiamo definito MSI Optix MAG274QRF-QD «un monitor con caratteristiche di alto livello, che si adatta bene sia alle necessità dei videogiocatori che a quelle dei content creator, che si ritrovano spesso a montare video o fare fotoritocco».