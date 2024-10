Festa delle Offerte Prime: 7 prodotti perfetti per chi lavora in smart working

Che si tratti di chi lavora da remoto per scelta o di chi si è adattato a questa modalità, lo smart working è diventato un'abitudine consolidata per milioni di persone in tutto il mondo. Con l'adozione di questa nuova forma di occupazione, è fondamentale creare un ambiente di lavoro domestico che promuova produttività, comfort e benessere. La Festa delle Offerte Prime rappresenta un'opportunità per rinnovare il proprio spazio di lavoro con prodotti innovativi e funzionali, spesso a prezzi mai visti prima.

Tutte le offerte Prime

In questo articolo, metteremo in evidenza 7 articoli indispensabili per chi lavora da casa, selezionati per migliorare la vostra esperienza quotidiana. È possibile che alcuni di questi li abbiate già, ma non c’è motivo di non considerarne la sostituzione con opzioni più avanzate, sfruttando le offerte attuali. Dalle sedie ergonomiche che favoriscono una postura corretta ai dispositivi tecnologici che semplificano la comunicazione e la gestione delle attività, ogni prodotto è stato scelto per soddisfare le esigenze di un moderno ambiente di lavoro.

Senza ulteriori indugi, ecco la lista dei prodotti. Ricordate che per approfittare di queste offerte, valide fino a domani 9 ottobre, è necessario un abbonamento Prime.

Scrivania elettrica regolabile

Questa scrivania elettrica regolabile combina funzionalità e stile. Con un'altezza regolabile tra 72 e 120 cm e la possibilità di memorizzare 4 posizioni, offre il massimo comfort durante il lavoro, grazie anche al sistema anti-ostacolo. Potete mantenere il vostro spazio ordinato con la tasca in tessuto, i 3 ganci per auricolari e borse, e 2 fori per una gestione efficiente dei cavi. Il piano marrone vintage e il nero elegante, insieme alla texture simile al tessuto, conferiscono un tocco di classe. Facile da montare con istruzioni chiare e un robusto telaio in acciaio che supporta fino a 80 kg, funziona a meno di 50 dB, permettendovi di concentrarvi al meglio.

Sedia con poggiapiedi

Questa sedia da ufficio rappresenta un perfetto equilibrio tra comfort e praticità. Con uno schienale reclinabile da 90 a 135 gradi e un poggiapiedi regolabile, potete facilmente passare dal lavoro al relax. I braccioli imbottiti e la seduta spaziosa, realizzati in morbida spugna, offrono un supporto eccellente, alleviando la pressione sui fianchi. Costruita in pelle PU di alta qualità, questa sedia è resistente all'usura e supporta fino a 150 kg. Il design ergonomico promuove una postura corretta e riduce il disagio durante lunghe ore di lavoro. Facile da montare, è l’ideale per chi desidera migliorare il proprio spazio di lavoro con stile e comfort.

Monitor esterno

Aumentate la produttività con questo monitor portatile, un secondo schermo che offre immagini mozzafiato grazie al display da 15,6 pollici 1080p IPS. Con un design leggero e uno spessore ridotto al minimo, è facile da trasportare e configurare ovunque in pochi secondi grazie alla funzionalità plug-and-play, senza necessità di app o driver. La connessione è semplice: utilizza un cavo USB-C o una combinazione HDMI e alimentatore per una visualizzazione in alta definizione. Con doppi ingressi USB-C e un ingresso mini HDMI, il monitor è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, laptop, smartphone e console di gioco.

Tastiera e mouse wireless

La combo Logitech MK540 offre una digitazione precisa e confortevole, grazie al design wireless standard, alla rumorosità ridotta e al poggiapolsi ergonomico. Il mouse ambidestro, con morbide impugnature in gomma, garantisce un controllo del cursore ottimale. Con un'autonomia straordinaria, la tastiera dura fino a 36 mesi e il mouse fino a 18 mesi. I tasti di scelta rapida consentono un accesso diretto a funzioni multimediali e alla calcolatrice, mentre la connessione wireless affidabile, tramite il mini ricevitore Logitech Unifying USB, funziona fino a 10 metri di distanza. Compatibile ovunque, è ideale per chi cerca un'esperienza senza fili e di qualità.

Lampada da scrivania

Questa lampada da scrivania è la soluzione perfetta per ogni esigenza lavorativa e creativa. Dotata di 7 giunti rotanti e 3 barre ultra-luminose, offre una regolazione facile in verticale e orizzontale, rendendola ideale per postazioni multi-monitor e studi di architettura. La sua illuminazione è progettata per proteggere gli occhi, grazie a LED angolati a 45° e un design laterale che evita riflessi sugli schermi. Con un CRI superiore a 90, emette una luce morbida e priva di sfarfallio. Inoltre, include un sensore di luce intelligente che regola automaticamente la luminosità e offre diverse impostazioni di colore e luminosità. Facile da installare e con un raggio di copertura fino a 71 cm, è perfetta per scrivanie fino a 200 cm di larghezza, supportando spessori fino a 6,3 cm.

Supporto per laptop

Il supporto per laptop "Amazon Basics" è progettato per offrire un'esperienza ottimale con una ventilazione migliorata grazie alla sua struttura in rete d'acciaio, che previene il surriscaldamento e ottimizza il raffreddamento dei laptop più potenti. Con 7 impostazioni di altezza e angolazione regolabili, consente di personalizzare il comfort durante la lettura e la digitazione. Compatibile con laptop da 10 a 17,3 pollici, include modelli come MacBook Air, MacBook Pro, Lenovo ThinkPad, Dell e ASUS. Realizzato in acciaio leggero ma robusto, presenta cuscinetti antiscivolo per minimizzare movimenti e vibrazioni.

Cuffie con cancellazione del rumore

Le cuffie Soundcore by Anker Q20i offrono una cancellazione attiva del rumore ibrida con 2 microfoni interni e 2 esterni, riducendo efficacemente fino al 90% dei rumori esterni, come quelli dei motori di aerei e automobili. Grazie ai driver dinamici sovradimensionati da 40 mm e alla tecnologia BassUp, potrete godere di un audio ricco e dettagliato, con supporto per audio certificato ad alta risoluzione tramite cavo AUX. Con una durata della batteria di 40 ore in modalità ANC e 60 ore in modalità normale, le cuffie sono sempre pronte all'uso, con una ricarica rapida di 5 minuti che offre 4 ore di riproduzione extra. Supportano doppie connessioni Bluetooth, permettendo di passare facilmente tra due dispositivi. Inoltre, l'app Soundcore vi consente di personalizzare il suono con un equalizzatore dedicato e di scegliere tra tre modalità: ANC, normale e trasparenza.