Galaxy S23 gratis con il nuovo monitor Samsung OLED

Oggi, l'intelligenza artificiale occupa un ruolo centrale, e Samsung ne è consapevole, tanto che l'ha integrata anche nei suoi più recenti monitor. Nel nostro articolo dedicato, troverete tutte le ultime novità in merito. Parlando di questi nuovi monitor, Samsung offre un'interessante promozione: acquistando uno di essi, riceverete una serie di omaggi, tutti di alta qualità e firmati Samsung. Il premio migliore è ottenibile acquistando il nuovo Odyssey OLED G8, il cui prezzo ufficiale di 1.299€ include in omaggio un Galaxy S23, il quale, al momento, ha un valore di mercato superiore ai 500€.

Premio Galaxy, perché approfittarne?

È un'opportunità eccezionale per aggiudicarsi due prodotti di alto livello appartenenti a categorie completamente diverse. Da una parte abbiamo infatti lo smartphone che tutti conosciamo, dall'altra un monitor innovativo dalle caratteristiche incredibili. Il prezzo di 1.299€ per il monitor non dovrebbe scoraggiare, considerando che, registrando l'acquisto sul portale Samsung Members, è possibile ricevere il Galaxy S23 in omaggio. L'acquisto del monitor deve essere effettuato entro il 23 giugno, mentre la registrazione su Samsung Members deve essere completata entro il 5 agosto.

In aggiunta alle sue caratteristiche tecniche avanzate, il monitor Odyssey OLED G8 di Samsung si distingue per il suo pannello OLED, che offre una grafica eccezionale con colori e definizione mai così nitidi. Grazie alla risoluzione 4K, ogni scena prende vita con dettagli sorprendenti e colori vibranti. Il processore NQ8 AI Gen3 esegue l'upscaling delle risoluzioni inferiori per avvicinarsi alla qualità 4K, garantendo un'esperienza visiva ottimale sia durante il gaming che la visione di contenuti in streaming tramite il Gaming Hub e le app per smart TV.

Il monitor integra anche la tecnologia Samsung OLED Safeguard+, che protegge il pannello dal burn-in grazie a un sistema di raffreddamento dinamico. Questo sistema utilizza un condotto termico per diffondere il calore in modo efficace, riducendo la temperatura interna del monitor. Inoltre, la tecnologia Glare Free riduce i riflessi delle fonti di luce esterne, permettendo di concentrarsi meglio sul pannello.

