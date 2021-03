GameStop potrebbe vendervi la vostra prossima GPU

GameStop recentemente è balzato spesso all’attenzione della stampa, soprattutto per via dell’operazione partita su Reddit che ha causato un grandissimo aumento di valore delle sue azioni che ha portato molti investitori di Wall Street a perdere notevoli somme di denaro. Con una mossa che forse sarebbe dovuta arrivare molto tempo fa, il CEO dell’azienda ha annunciato che il marchio inizierà a vendere anche hardware per PC da gaming e non solo.

GameStop entrerà nel mercato delle componenti hardware per PC. L’azienda ha annunciato ufficialmente che inizierà a vendere schede video, monitor e TV da gaming, CPU, schede madre, RAM e tutto quello che vi può servire per assemblare il vostro prossimo computer.

La novità è stata annunciata dal CEO George Sherman durante una chiamata con gli azionisti. GameStop ha così annunciato il cambiamento nelle proprie politiche con l’ingresso nel mondo dei rivenditori di hardware per PC: “Questo include la crescita della nostra offerta di prodotti per PC gaming, computer, monitor, tavoli da gioco, mobile gaming e TV da gioco, solo per citarne alcuni“.

Nonostante la pagina dedicata all’hardware sia già disponibile sul sito americano, non ce n’è ancora traccia sul sito italiano di GameStop. Come se non bastasse, anche in USA praticamente tutte le componenti a listino sono esaurite in questo preciso momento, situazione che potrebbe cambiare nel momento in cui GameStop inizierà a far girare i propri ingranaggi.

Sherman ha aggiunto: “Le vendite globali dell’e-commerce sono aumentate del 175% e hanno rappresentato il 34% delle vendite totali nel quarto trimestre contro il 12% delle vendite nette nel periodo dell’anno precedente“.

La vostra prossima GPU da gaming, che sia una AMD Radeon RX 6700 XT oppure una Nvidia RTX 3060 Ti, potrebbe esservi recapitata direttamente da GameStop, sempre che le schede video ritornino ad essere facilmente reperibili ad un certo punto…