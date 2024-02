Bundle Logitech tastiera e mouse: il TOP per i gamer! (-42%)

Se state cercando una tastiera e un mouse gaming al top questa è l'occasione perfetta da sfruttare. Oggi su Amazon è infatti disponibile un bundle di Logitech che comprende il mouse RGB wireless G502 X PLUS LIGHTSPEED e la tastiera G815 LIGHTSYNC RGB a soli 184,89€, facendovi risparmiare il 43%.

Bundle Logitech con mouse gaming RGB wireless G502 X PLUS LIGHTSPEED + tastiera G815 LIGHTSYNC RGB, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo bundle è l'acquisto perfetto per ogni PC gamer che si ritroverà due periferiche gaming di altissimo livello a prezzo fortemente scontato. Il mouse Logitech G502 X PLUS LIGHTSPEED è l'investimento perfetto per gli appassionati di gaming che non vogliono compromessi in termini di prestazioni e comodità. Dotato della tecnologia switch LIGHTFORCE, offre un'esperienza di clic decisamente più reattiva e affidabile, ideale per lunghe sessioni di gioco in cui ogni millisecondo conta. Per coloro che cercano la massima precisione, il sensore gaming HERO 25K garantisce un'accuratezza senza pari, rendendolo il compagno perfetto per i giocatori esigenti che mirano ad elevarsi sopra la competizione.

Aggiungendo alla propria postazione di gioco la tastiera Logitech G815 LIGHTSYNC, gli utenti possono sperimentare la combinazione vincente di design elegante, performance elevate e personalizzazione avanzata. Gli switch meccanici a profilo ribassato assicurano una digitazione rapida e precisa, cruciale nelle fasi più concitate del gioco, mentre la personalizzazione RGB sincronizzabile con i contenuti di gioco tramite il software Logitech G HUB offre un'immersione totale. Con nove tasti programmabili e controlli multimediali dedicati, questa tastiera rappresenta una soluzione ideale per i gamer che richiedono un'esperienza di gioco avanzata, efficace sia in campo di gioco che nell'estetica della propria postazione.

Questo bundle esclusivo, disponibile a 184,89€, rappresenta un'opportunità imperdibile per gli appassionati di gaming. Con la combinazione del mouse G502 X PLUS LIGHTSPEED e la tastiera G815 LIGHTSYNC, Logitech offre una soluzione completa per un'esperienza di gioco elevata e senza compromessi.

