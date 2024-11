Gioca senza lag con ASUS TUF Gaming BE3600: anche la nonna diventa pro gamer! Oggi IN SCONTO!

Se state cercando un router gaming di ultima generazione, ASUS TUF Gaming BE3600 potrebbe essere la scelta ideale. Questo router WiFi 7 è attualmente in vendita a soli 179€ su Amazon, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo consigliato di 229€. È l'occasione perfetta per migliorare la vostra connessione e ottenere prestazioni di rete elevate e stabili, soprattutto per le sessioni di gaming online e lo streaming di contenuti in alta definizione. Inoltre, vi suggeriamo di consultare la nostra guida ai migliori router per ulteriori consigli.

ASUS TUF Gaming BE3600, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS TUF Gaming BE3600 è un router WiFi 7 Dual-Band di nuova generazione, progettato per garantire velocità eccezionali e una connettività stabile. Grazie alla tecnologia WiFi 7 (802.11be), questo router offre velocità di trasferimento fino a 3600 Mbps, rendendolo ideale per chi desidera una connessione ultraveloce e senza interruzioni. La modulazione 4K-QAM incrementa la velocità di trasmissione del 20% rispetto alla generazione precedente, offrendo un’esperienza di rete più fluida e performante.

Equipaggiato con una potente CPU quad-core Broadcom, ASUS TUF Gaming BE3600 è capace di gestire facilmente sia le attività hardware che software più esigenti. Con una capacità di calcolo DMIPS di 20K, il router mantiene prestazioni elevate anche con più dispositivi connessi contemporaneamente. Il supporto di ASUS AiMesh permette inoltre di creare una rete WiFi mesh per coprire ogni angolo della casa, ideale per le abitazioni più grandi o per chi ha bisogno di una connessione senza interruzioni in tutti gli ambienti.

Il router include una modalità di Gioco Mobile che ottimizza la connessione per ridurre la latenza durante il gaming, permettendo di giocare con un lag minimo anche sui dispositivi mobili. Funzionalità come il QoS adattivo e il Port Forwarding rendono facile la personalizzazione delle priorità di rete, garantendo prestazioni dedicate al gioco e alla visione in streaming. Inoltre, la funzionalità di Tethering mobile consente di usare la connessione dati del proprio smartphone come backup, un’opzione preziosa in caso di disconnessione temporanea della rete principale.

TUF Gaming BE3600 è stato testato rigorosamente per offrire durabilità e stabilità nel tempo. Realizzato per resistere all’usura quotidiana e assicurare una connessione stabile anche durante lunghe sessioni di gioco o streaming, è un investimento affidabile per chi vuole il massimo dalla propria connessione di rete.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon: a soli 179€, ASUS TUF Gaming BE3600 rappresenta un’eccellente scelta per chi desidera un router di qualità con tutte le funzionalità necessarie per il gaming e l’uso intensivo. Approfittate dello sconto del 22% e portate la vostra esperienza di navigazione e gioco a un livello superiore.

Vedi offerta su Amazon