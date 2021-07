Giochi PC con Ray Tracing: la lista completa

Da qualche mese a questa parte in ambito videoludico a farla da padrone è stato l’avvento della tecnologia di Ray Tracing, il cui supporto è stato introdotto da Nvidia a partire dalla serie RTX 2000. Ma cos’è il Ray Tracing?

Con il termine Ray Tracing si indica una tecnologia di rendering che utilizza un modo completamente nuovo per il render di immagini 3D. Infatti fino ad oggi le immagini e tutti i contenuti che hanno bisogno di essere renderizzate si basano su un processo detto di rasterizzazione, in cui gli oggetti vengono creati e riprodotti tramite una mesh di triangoli o poligoni in tre dimensioni, i cui colori e riflessi vengono poi gestiti da una pipeline di rendering in grado di riportare i modelli 3D sui nostri schermi bidimensionali.

Il Ray Tracing si discosta dal raster principalmente per la differente gestione dei colori e dei riflessi, i quali risultano essere nettamente più realistici grazie al fatto che la luce tramite dei calcoli viene simulata e riprodotta in modo molto naturale in tutto il suo percorso, rendendo quindi molto più vicini alla realtà dettagli come ombre e riflessi sugli oggetti. Tutte queste interazioni sono combinate per produrre il colore finale di un pixel che viene poi mostrato sullo schermo.

Ovviamente maggiore fedeltà e precisione in fase di rendering è possibile solamente grazie ad un’elevata potenza di calcolo, soprattutto se l’operazione di Ray Tracing avviene in tempo reale, malgrado il tracciamento inverso dei raggi consenta di alleggerire i calcoli richiesti, in quanto alcuni raggi di luce potrebbero non fornire informazioni importanti a chi sta osservando una determinata scena. Il Ray Tracing quindi introduce diversi nuovi carichi di lavoro per le nostre GPU. Il primo consiste nel determinare quale triangolo nella scena di gioco intersecherà un raggio. Per farlo si usa una tecnica chiamata Bounding Volume Hierarchy, o BVH. Dopo che i raggi sono stati calcolati, un algoritmo di denoising (di riduzione del rumore) viene applicato per ridurre i disturbi e migliorare la qualità visiva dell’immagine finale, in modo da usare un numero minore di raggi, così che il processo avvenga in tempo reale.

Nvidia ha inserito gli RT Core sulle schede della gamma RTX, dedicati esclusivamente alla gestione del Ray Tracing. Sulle schede della serie GTX invece BVH e i calcoli sull’intersezione tra raggi e triangoli sono svolti dagli shader, che sono però già impegnati in altre operazioni grafiche e non sono abbastanza potenti per gestire anche il Ray Tracing e garantire allo stesso tempo buone prestazioni: per questo motivo, la tecnologia è supportata esclusivamente dalla gamma Nvidia RTX.

Per quanto riguarda AMD, nelle sue nuove Radeon RX 6800, RX 6800 XT e RX 6900 XT ha incluso i cosiddetti Ray Accelerator, che svolgono una funzione molto simile a quella degli RT Core. I Ray accelerator sono inclusi anche nelle nuove console basate su architettura RDNA 2, ovvero XBOX series X|S e PlayStation 5.

Con il passare del tempo si sta ampliando anche il catalogo di giochi PC con Ray Tracing, che supportano la tecnologia nativamente o tramite adattamenti. Qui vi indichiamo tutti quelli che sono attualmente i giochi che supportano il Ray Tracing, sia a bordo di sistemi Nvidia che AMD Radeon. Ovviamente l’articolo sarà aggiornato nel tempo, perché in futuro il catalogo dei giochi PC con Ray Tracing saranno un numero sempre maggiore. Nella tabella abbiamo indicato anche il supporto a DLSS e FidelityFX Super Resolution, le tecnologie di Nvidia e AMD sviluppate per alleggerire il carico di lavoro della GPU e poter garantire più FPS nei giochi, anche con Ray Tracing attivo.

Giochi Ray Tracing GPU Nvidia Ray Tracing GPU AMD Supporto DLSS Supporto FidelityFX Super Resolution 22 Racing ✘ ✔ ✘ ✔ Amid Evil ✔ ✘ v2.0 ✘ Anno 1800 ✘ ✔ ✘ ✔ Anthem ✘ ✘ v1.0 ✘ Atomic Heart ✘ ✘ ✘ ✘ Battlefield V ✔ ✔ v1.0 ✘ Boundary ✘ ✘ ✘ ✘ Bright Memory: Infinite ✔ ✘ v2.0 ✘ Call of Duty: Black Ops Cold War ✔ ✔ v2.0 ✘ Call of Duty: Modern Warfare ✔ ✔ ✘ ✘ Call of Duty: Warzone ✔ ✔ v2.0 ✘ Chernobylite ✘ ✘ v2.0 ✘ Control ✔ ✔ v2.0 ✘ CRSED: F.O.A.D. ✘ ✘ v2.1 ✘ Crysis Remastered ✔ ✔ v2.0 ✘ Cyberpunk 2077 ✔ ✔ v2.0 ✘ Death stranding ✘ ✘ v2.0 ✘ Deliver Us the Moon ✔ ✔ v2.0 ✘ Dirt 5 ✔ ✔ ✘ ✘ DYING: 1983 ✔ ✘ ✘ ✘ Dying Light 2 ✘ ✘ ✘ ✘ Doom Eternal ✔

✔

✔ ✘ Edge Of Etenrity ✘ ✘ v2.0 ✘ Enlisted ✘ ✘ v2.0 ✘ Evil Genius 2 ✘ ✔ ✘ ✔ F1 2021 ✔ ✔ v2.0 ✘ Final Fantasy XV ✘ ✘ v1.0 ✘ F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch ✔ ✘ ✘ ✘ Five Nights at Freddy’s: Security Breach ✔ ✘ ✘ ✘ Fortnite ✔ ✔ v2.0 ✘ Ghostrunner ✔ ✔ v2.0 ✘ Godfall ✔ ✔ ✘ ✔ Grimmstar ✔ ✘ ✘ ✘ Icarus ✔ ✘ ✘ ✘ Iron Conflict ✘ ✘ v2.0 ✘ Into the Radius VR ✘ ✘ v2.0 ✘ Justice Online ✔ ✘ ✘ ✘ JX Online 3 ✔ ✘ ✘ ✘ KingShunt ✘ ✔ ✘ ✔ Lego Builder’s Journey ✔ ✘ ✘ ✘ Marvel’s Avengers ✘ ✘ v2.1 ✘ MechWarrior 5: Mercenaries ✔ ✘ v2.0 ✘ Metro Exodus ✔ ✔ v1.0 ✘ Metro Exodus Enhanced Editon ✔ ✔ v2.1 ✘ Minecraft: Bedrock Edition ✔ ✔ v2.0 ✘ Monster Hunter: World ✘ ✘ v1.0 ✘ Mount & Blade II: Bannerlord ✘ ✘ v2.0 ✘ Moonlight Blade ✔ ✘ ✘ ✘ Mortal Shell ✔ ✘ ✘ ✘ Nioh 2 ✘ ✘ v2.0 ✘ No Man’s Sky ✘ ✘ v2.0 ✘ Outpost Zero ✘ ✘ v1.0 ✘ Observer System Redux ✔ ✘ ✘ ✘ Outriders ✘ ✘ v2.0 ✘ Pumpkin Jack ✔ ✘ v2.0 ✘ Quake II ✔ ✔ ✘ ✘ Red Dead Redemption 2 ✘ ✘ v2.0 ✘ Resident Evil Village ✔ ✔ ✘ ✘ Ring of Elysium ✔ ✘ ✘ ✘ Shadow of the Tomb Raider ✔ ✔ v1.0 ✘ STALKER 2 ✔ ✘ ✘ ✘ Stay in the Light ✔ ✘ ✘ ✘ Supraland ✘ ✘ v2.0 ✘ Terminator: Resistance ✘ ✔ ✘ ✔ The Ascent (video game) ✔ ✘ ✘ ✘ The Fabled Woods ✔ ✘ v2.0 ✘ The Medium ✔ ✔ v2.0 ✘ The Orville – Interactive Fan Experience ✘ ✘ v2.0 ✘ The Persistence ✔ ✘ ✘ ✘ The Riftbreaker ✘ ✔ ✘ ✔ War Thunder ✘ ✘ v2.0 ✘ Watch Dogs: Legion ✔ ✔ v2.1 ✘ Wolfenstein: Youngblood ✔ ✘ v2.1 ✘ World of Warcraft: Shadowlands ✔ ✔ ✘ ✘ Wrench ✔ ✘ ✘ ✘ Xuan-Yuan Sword VII ✔ ✔ ✘ ✘