Goditi la tua vacanza in sicurezza. Usa TunnelBear VPN sul WiFi dell'hotel e risparmia fino al 67%

Immaginate di poter accedere a un servizio premium per soli 39,99$ anziché 119,88$. Interessante, vero? Questo è esattamente ciò che offre la VPN di TunnelBear con la sua straordinaria promozione, permettendovi di attivare il piano annuale a soli 3,33 dollari al mese. Sorprendentemente, questa offerta risulta essere più conveniente del piano biennale. La promozione è valida soprattutto per i nuovi iscritti e potrebbe cambiare in qualsiasi momento, quindi se state cercando una delle migliori VPN, questo è il momento ideale per approfittarne.

TunnelBear, chi dovrebbe abbonarsi?

Un aspetto sorprendente di questa offerta è che è più vantaggiosa rispetto al piano biennale. Solitamente, gli abbonamenti a lungo termine garantiscono il massimo risparmio, ma in questo caso, TunnelBear ha ribaltato la norma. Il piano annuale a prezzo ridotto è ideale per chi non vuole impegnarsi per due anni, permettendo agli utenti di beneficiare di un servizio premium senza vincoli eccessivi e con un notevole risparmio.

TunnelBear è perfetta per chi cerca una VPN facile da usare con un forte focus su sicurezza e privacy. La sua interfaccia intuitiva è ideale per utenti meno esperti, ma offre anche sicurezza come la crittografia AES a 256 bit, il blocco della pubblicità e la protezione contro le fughe DNS. È un'ottima scelta per chi desidera accedere a contenuti geograficamente limitati o mantenere la propria attività online privata, sia a casa che in movimento.

Inoltre, TunnelBear permette di proteggere un numero illimitato di dispositivi con un singolo abbonamento, rendendola una soluzione ideale per famiglie o piccoli gruppi. Con questa promozione, chiunque desideri provare una VPN affidabile senza impegnarsi a lungo termine può approfittare di un'offerta eccezionale, garantendo sicurezza e risparmio in un'unica soluzione.

