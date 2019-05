Guizzo di ADATA, il record di velocità sulle memorie è di nuovo suo!

ADATA si riprende lo scettro della memoria più veloce: il suo team di overclock ha spinto le XPG Spectrix D60G a 5738 MHz.

Le memorie XPG Spectrix D60G di ADATA tornano sul “tetto del mondo”: l’XPG Overclocking Lab (XOCL) ha spinto un modulo di memoria a 8 GB fino a 5738 MHz, ovviamente grazie al raffreddamento ad azoto liquido.

Esattamente una settimana fa vi avevamo riportato il precedente record stabilito dalle D60G, che avevano raggiunto un clock di 5634 MHz su una configurazione composta da un Intel Core i9-9900K abbinato a una scheda madre mini-ITX MSI MPG Z390-I Gaming EDGE AC.

A stretto giro di posta arrivò però la risposta del team Overclocked Gaming System (OGS), che riuscì a portare un modulo da 8 GB di Ballistix Elite DDR4-3600 a ben 5726 MHz su una scheda madre Asus Maximus XI Apex con Core i7-8086K.

A pochi giorni di distanza, il team di ADATA XOCL ha deciso di riappropriarsi del gradino più alto del podio, e con la stessa configurazione usata in precedenza ha ristabilito gli equilibri firmando l’attuale record con un clock di 5738 MHz.

Gli overclocker hanno fissato i timing a CL31-31-31-63 3T ed il record è stato ufficializzato su HwBot, dove è possibile consultare anche gli screenshot. Purtroppo mancano informazioni sulla tensione operativa, ma quasi sicuramente sarà prossima ai 2V.

Non è da escludere che anche questo record duri pochi giorni: il Computexè alle porte e G.Skill terrà la consueta gara di overclock che richiamerà alcuni dei team migliori al mondo in questo campo. Non rimane che attendere e vedere quali sorprese avrà in serbo l’evento di Taipei che si aprirà il 27 maggio.