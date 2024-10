Per meno di 230€, questo è il PC più bello e potente che puoi acquistare oggi

Dotato di design elegante e buone prestazioni per le attività più basilari, questo HP Chromebook x360 è uno degli affari di questo secondo e ultimo giorno di Festa delle Offerte Prime. I possessori di un abbonamento Prime attivo possono infatti acquistarlo a soli 229,99€ che, come molti altri prodotti, rappresenta il prezzo più basso mai registrato per questo modello.

HP Chromebook x360 14a-ca0001sl, chi dovrebbe acquistarlo?

HP Chromebook x360 è consigliato a studenti e coloro che sono sempre in movimento e necessitano di un portatile affidabile, leggero e con una buona autonomia. Grazie alla durata della batteria che si estende fino a oltre 12 ore, e alla possibilità di ricaricare rapidamente il 50% della batteria in soli 45 minuti, questo chromebook garantisce di poter lavorare o studiare in mobilità senza preoccupazioni.

Inoltre, la sua configurazione con 4GB di RAM LPDDR4 e un'unità di archiviazione eMMC da 64GB assicura prestazioni fluide per le attività quotidiane, rendendolo ideale per chi desidera navigare sul web, gestire la posta elettronica o elaborare documenti. Per gli amanti della multimedialità e per chi predilige lavorare con più comfort visivo, questo HP Chromebook x360 offre uno schermo touch Full HD da 14 pollici con tecnologia IPS, che consente ampi angoli di visione e una qualità dell'immagine luminosa e dettagliata.

Il design elegante, unito alla colorazione Forest Teal del coperchio e alla tastiera realizzata in parte con plastica riciclata, fa di questo chromebook un'opzione altrettanto valida per gli utenti eco-consapevoli. Nel complesso, con un prezzo di 229,99€, rappresenta una scelta vantaggiosa per chi cerca un mix bilanciato tra praticità, prestazioni e rispetto per l'ambiente.

