L'HP Laptop 17-cp3002sl è disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo notebook da 17,3" con display FHD antiriflesso è equipaggiato con processore AMD Ryzen 7 7730U, 16GB di RAM e 512GB SSD, una configurazione ideale per studenti e famiglie. Acquistate questo versatile PC portatile a soli 549,99€, perfetto per gestire documenti, videochiamate e attività quotidiane con fluidità. La connettività completa con USB-C, HDMI e Wi-Fi vi garantirà massima versatilità.

Prodotto in caricamento

HP Laptop 17, chi dovrebbe acquistarlo?

L'HP Laptop 17-cp3002sl rappresenta la soluzione ideale per studenti, famiglie e professionisti che necessitano di un dispositivo affidabile per le attività quotidiane. Con il suo ampio display da 17,3" Full HD antiriflesso, questo notebook vi permetterà di lavorare comodamente su documenti, fogli di calcolo e presentazioni, garantendo un'esperienza visiva eccellente anche durante lunghe sessioni di studio o lavoro. La configurazione con processore AMD Ryzen 7 7730U, 16GB di RAM e SSD da 512GB assicura prestazioni fluide e reattive per la gestione di documenti, videochiamate, lezioni online e navigazione web, rendendolo perfetto per lo smart working e l'utilizzo domestico.

Questo PC portatile si rivela particolarmente indicato per chi cerca un dispositivo versatile ed equilibrato senza compromettere l'affidabilità. La connettività completa con USB-C, HDMI, Wi-Fi e Bluetooth vi consentirà di collegare facilmente monitor esterni, periferiche e dispositivi wireless, mentre Windows 11 garantisce un'interfaccia moderna e intuitiva. Grazie all'SSD di grande capacità, avrete spazio sufficiente per archiviare documenti, foto e file multimediali, con avvii rapidi del sistema e caricamenti immediati delle applicazioni. A questo prezzo scontato, rappresenta un investimento intelligente per chi desidera un computer affidabile e duraturo per un utilizzo quotidiano intenso.

L'HP Laptop 17-cp3002sl vi offre un ampio display da 17,3 pollici Full HD antiriflesso perfetto per lavorare, studiare e guardare contenuti in totale comfort. Equipaggiato con processore AMD Ryzen 7 7730U, 16GB di RAM e SSD da 512GB, garantisce prestazioni fluide per tutte le attività quotidiane, dalla gestione documenti alle videochiamate. La connettività completa con USB-C, HDMI, Wi-Fi e Bluetooth lo rende ideale per smart working e utilizzo domestico.

Vedi offerta su Amazon