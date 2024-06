Sconto invisibile: notebook con RTX 4050 a un prezzo mai visto

A volte, le migliori occasioni non saltano subito all'occhio e richiedono un pizzico di fortuna per essere scoperte. Questa è stata la nostra esperienza quando abbiamo trovato, quasi per caso, il notebook gaming HP Victus 15 in vendita su Amazon a soli 809,99€. Pur essendo nascosto, lo sconto su modello è notevole, dato che si tratta di un notebook che include, tra le altre caratteristiche, una discreta RTX 4050.

HP Victus 15-fa1003sl, chi dovrebbe acquistarlo?

L'HP Victus 15 è ideale per gli appassionati di gaming alla ricerca di un notebook in grado di offrire prestazioni in linea con le esigenze moderne. Dotato di un processore Intel Core i5-12500H e 16GB di RAM DDR4, è adatto per chi desidera esperienze di gioco fluide e reattive, grazie anche alla sua scheda grafica Nvidia RTX 4050 da 6GB. La presenza di un display Full HD IPS da 15,6" con refresh rate a 144Hz garantisce immagini nitide e movimenti fluidi, elementi essenziali per i videogiochi più veloci e graficamente esigenti.

Al di là del gaming, l'HP Victus 15 soddisfa anche le esigenze dei content creator. L'ampio SSD da 1TB consente di archiviare senza problemi grandi quantità di dati e progetti, mentre la connettività Wi-Fi 6E assicura velocità di connessione internet superiori per lo streaming e il download rapidi.

Con 3 mesi di PC Game Pass inclusi, gli utenti possono inoltre esplorare senza ulteriori costi una vasta libreria di giochi. In vendita a 809,99€, rappresenta un notebook attraente per chi cerca un modello che combina prestazioni di buon livello, versatilità e un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Vedi offerta su Amazon