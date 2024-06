Dimentica il MacBook! Il MateBook X Pro è già in sconto di 300€

Se cercate un approccio innovativo all'uso di un notebook, dovreste seriamente considerare il nuovo Huawei MateBook X Pro. Questo dispositivo, per molti aspetti, potrebbe farvi dimenticare i vari MacBook di Apple, al netto della qualità di questi ultimi. Su Amazon è già disponibile con uno sconto di 300€, che su un prezzo di 2.499€ potrebbe sembrare poco, ma è importante sottolineare che l'offerta riguarda un notebook lanciato su Amazon solo poche settimane fa.

Huawei MateBook X Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Huawei MateBook X Pro è la scelta ideale per i professionisti e gli studenti che cercano un equilibrio perfetto tra prestazioni, portabilità e design. Con un peso di soli 980 grammi e un corpo metallico sorprendentemente morbido, offre un'esperienza d'uso eccezionale per chiunque abbia bisogno di una macchina affidabile e facile da trasportare.

Grazie al suo display OLED da 14,2 pollici e 3.1K, coloro che lavorano sulla grafica, sulla progettazione o semplicemente vogliono godersi contenuti multimediali con una qualità superiore trovano nel Huawei MateBook X Pro un portatile di grande valore. Inoltre, la combinazione di un processore Intel Core Ultra 9, 32GB di memoria RAM e un SSD da 2TB assicura prestazioni di alto livello per l'editing video, la grafica e il gaming leggero, facendo fronte alle esigenze degli utenti più esigenti.

Il prezzo di 2.199€, ridotto dai 2.499€ originali, lo rende appetibile per chi cerca un notebook di alta fascia senza compromessi. Aggiungendo caratteristiche come il SuperCharge Turbo, che permette di ottenere 2 ore di lavoro con soli 10 minuti di ricarica e funzioni avanzate per le videoconferenze, Huawei MateBook X Pro si rivela ottimale non solo per le sue prestazioni, ma anche per l'incredibile autonomia e le soluzioni smart che migliorano la produttività quotidiana.

Vedi offerta su Amazon