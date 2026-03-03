Su Amazon è disponibile il HUAWEI WATCH GT 5 41mm in colorazione Bianco, uno smartwatch elegante e ultra-sottile da soli 9,5 mm e 35 g, con monitoraggio avanzato della salute grazie a HUAWEI TruSense, nuove modalità corsa e ciclismo, e una durata della batteria fino a 7 giorni. Compatibile con iOS e Android, include anche 3 mesi gratuiti di HUAWEI Health+. Attualmente in offerta a 151,00€ anziché 169,00€, con uno sconto dell'11%.

Huawei Watch GT 5, chi dovrebbe acquistarlo?

Il HUAWEI WATCH GT 5 41mm è lo smartwatch ideale per chi desidera unire stile ed efficienza in un unico dispositivo. Grazie al suo design sottilissimo (soli 9,5 mm) e al peso piuma di 35 g, si rivolge perfettamente a chi cerca un orologio elegante da indossare tutto il giorno senza fastidio. È consigliato soprattutto a sportivi appassionati di corsa e ciclismo, che potranno sfruttare la navigazione al polso, i percorsi su mappa e l'analisi della forma di corsa.

Il dispositivo soddisfa anche le esigenze di chi tiene alla salute e al benessere quotidiano: il sistema HUAWEI TruSense monitora sei sistemi corporei, inclusi quello respiratorio e nervoso, offrendo un quadro completo della propria condizione fisica. Con 7 giorni di autonomia, compatibilità sia con iOS che Android e tre mesi gratuiti di HUAWEI Health+, questo smartwatch è perfetto per chi vuole restare attivo, monitorato e connesso senza preoccuparsi di ricaricare frequentemente il dispositivo. A 151€, rappresenta un'occasione da non perdere.

Il HUAWEI WATCH GT 5 41mm è uno smartwatch elegante e ultraleggero (35 g, 9,5 mm) con monitoraggio avanzato della salute su sei sistemi corporei, modalità corsa e ciclismo con navigazione e 7 giorni di autonomia. Compatibile con iOS e Android.

Vedi offerta su Amazon