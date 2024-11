Il Black Friday porta la firma di Dashlane. VPN scontata fino al 50%

Il Black Friday è sinonimo di offerte imperdibili, e quest’anno Dashlane si distingue con una promozione unica che mira a proteggere i vostri dati personali e aziendali. Fino al 2 dicembre, Dashlane offre uno sconto del 50% sui piani Premium personali e del 35% sui piani di protezione aziendale. È il momento perfetto per investire nella sicurezza online, approfittando di uno dei migliori affari dell’anno.

Dashlane Black Friday, perché approfittarne?

Dashlane si è affermato come leader nella gestione delle password e nella protezione dei dati digitali, combinando facilità d’uso e funzionalità avanzate. Con il piano Premium personale, potete salvare e generare password sicure, sincronizzare i vostri dispositivi e navigare online con una VPN integrata. Quest'anno, Dashlane offre una riduzione significativa sul prezzo, rendendo ancora più conveniente proteggere la vostra vita digitale contro le minacce crescenti del web.

Per le aziende, Dashlane propone soluzioni robuste per garantire la sicurezza dei dati sensibili e la conformità con gli standard di sicurezza. Grazie allo sconto del 35%, i team possono beneficiare di una gestione centralizzata delle credenziali, proteggendo l’accesso a piattaforme critiche senza compromettere la produttività. Con un’offerta valida solo per un periodo limitato, questa è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Non aspettate fino all'ultimo minuto: il Black Friday firmato Dashlane è la vostra occasione per rafforzare la sicurezza digitale a un prezzo imbattibile. Che stiate cercando una soluzione per proteggere i vostri dati personali o migliorare la sicurezza della vostra azienda, Dashlane offre tutto ciò di cui avete bisogno. Affrettatevi: l'offerta termina il 2 dicembre!

