Il ventilatore più desiderato dalla Master Race è realtà: ecco la linea Noctua Home

Noctua è famosa per creare alcune tra le migliori ventole e i migliori dissipatori per PC, ma oggi ha annunciato l'ingresso in un nuovo segmento con i prodotti della linea Home, progettati per casa, ufficio e non solo.

La nuova gamma di prodotti include un ventilatore da scrivania, perfetto per rinfrescarvi mentre lavorate o giocate, ma anche dei supporti e ventole esterne ideali per migliorare il raffreddamento di console, DVR, switch, stereo o altri dispositivi simili, soprattutto se hanno dei fori di ventilazione nella parte superiore.

Il CEO di Noctua, Roland Mossig, ha dichiarato: "Noctua nasce dal mercato del raffreddamento per PC, ma le prestazioni eccezionali, la silenziosità e la stabilità a lungo termine dei nostri ventilatori sono altrettanto utili in molte altre applicazioni." Mossig ha evidenziato come i clienti industriali e gli appassionati di fai-da-te abbiano già utilizzato le ventole Noctua per scopi diversi dal raffreddamento dei PC, facendo di questa nuova linea HOME il passo successivo per rendere accessibile questa tecnologia a un pubblico più ampio.

La lineup è composta da due set completi e nove accessori modulari. Ad esempio, NV-FM1 è un supporto pivot compatibile con ventole da 120mm e 140mm che può essere semplicemente appoggiato, oppure fissato a pareti, mobili o altri oggetti. NV-AA1-12 è invece un amplificatore di flusso che migliora di molto le prestazioni di raffreddamento, utilissimo quando serve un flusso d'aria forte e concentrato.

Il set NV-FS1 include una ventola NF-A12x25, un controller NA-FC1, l'alimentatore NV-PS1 e altri accessori, offrendo una soluzione silenziosa e di qualità installabile praticamente ovunque. Il set NV-FS2, invece, combina guarnizioni e pad multiuso con una ventola NF-A12x25, fornendo un pacchetto di raffreddamento altamente adattabile, utilizzabile per diversi dispositivi o come semplice ventilatore da scrivania. Tra le novità c'è anche NV-FH2, una versione rivista dell'hub NA-FH1 progettata per la casa e l'ufficio, che può alimentare fino a otto ventole.

Il set da scrivania NV-FS1 è già disponibile su Amazon a 99€, mentre NV-FS2, adatto a console, DVR e dispositivi simili, può essere acquistato a 79€.