Mancano ormai soltanto poche ore all’evento “Innovation” che Intel terrà proprio domani 27 settembre, alle 17:30 (ora italiana), dove con tutta probabilità verranno presentati i nuovi processori Raptor Lake. L’azienda si prepara a rispondere ai nuovi Ryzen 7000 di AMD, che proprio nello stesso giorno debutteranno sul mercato, aumentando ripidamente la conta dei core e apportando alcune ottimizzazioni e migliorie che hanno consentito di incrementare sia l’IPC (Instruction Per Clock), fattore predominante nello sviluppo di una nuova architettura, che le prestazioni in single e multi thread. Il top di gamma Core i9-13900K includerà fino a 24 core e beneficerà dell’esclusiva modalità “Extreme Performance”, con cui sarà possibile rimuovere i limiti di potenza per ottenere il massimo dalla CPU.

Oltre alle performance, le indiscrezioni affermano che ad aumentare saranno anche i prezzi. Uno screenshot che proverrebbe da Amazon UK, condiviso dall’insider momomo_us, mostra infatti i prezzi di vendita dei nuovi processori Core di 13° generazione. L’incremento si nota già a partire dal top di gamma Core i9-13900KF, che ha un prezzo di 750,12£ tasse incluse (pari a circa 835€). Lo stesso vale per Core i7-13700K, che sarebbe venduto a un prezzo di 547,22£ (609€). Si tratta di un significativo aumento, se guardiamo alle cifre dei precedenti modelli, rispettivamente venduti a 679£ e 409,88£ (prezzi del tutto simili anche qui).

L’incremento interessa anche le altre varianti, come Core i7-12700KF, che ora ha un prezzo di 516,58£ (575€), e Core i5-13600KF dal costo di 349,75£ (389€),: le nuove versioni Raptor Lake vedremmo un aumento rispettivamente di 80£ (100€) e 140£ (155€). Naturalmente bisognerà attendere il lancio per avere un quadro chiaro e definitivo anche qui in Italia, dove i prezzi potrebbero variare ulteriormente.

Intel sta nel frattempo anche investendo per espandere maggiormente le sue capacità produttive, l’azienda è attualmente in trattativa con la Regione Veneto per la costruzione di un impianto di packaging a Vigasio, in provincia di Verona.