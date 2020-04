Intel, le prime CPU a 7nm apparteranno alla famiglia Meteor Lake?

Qualche giorno fa, vi abbiamo raccontato come Intel preveda di introdurre le prime CPU a 7nm solo nel Q4 del 2021, tuttavia non avevamo mai attribuito loro un nome in codice. Nelle ultime settimane, tuttavia, molte testate hanno cominciato a riferirsi a queste ultime con la nomenclatura “Meteor Lake”, come riportato anche da TechPowerUp.

Sappiamo ancora poco su questi misteriosi chip, tuttavia dovrebbero differenziarsi dalle tipiche CPU consumer grazie a un’architettura eterogenea composta da core ad alte prestazioni e core a bassa frequenza specializzati nei calcoli paralleli. Insomma, chip ispirati ai SoC degli smartphone, che dovrebbero garantire notevoli performance e una maggiore efficienza.

Le presunte CPU Meteor Lake succederanno alle controparti Alder Lake, che secondo le ultime indiscrezioni saranno fabbricate con i 10nm++. Nel frattempo attendiamo l’uscita dei chip Comet Lake-S, previsti per giugno. Stando ai recenti benchmark, queste ultime dovrebbero offrire prestazioni leggermente superiori in single-thread, ma leggermente inferiori in multi-core, rispetto all’offerta Ryzen 3000.

Ai chip Comet Lake-S succederanno i processori Rocket Lake-S, che dovrebbero essere introdotti nel Q1 del 2021 per offrire una maggiore concorrenza ai Ryzen 4000 (desktop). L’architettura Rocket Lake dovrebbe introdurre il supporto all’interfaccia PCIe 4.0, a memorie RAM con frequenza più elevata e alla tecnologia Thunderbolt 4.0. Dovrebbe inoltre combinare core a 14nm e core grafici a 10nm.