IPVanish VPN: 73% di sconto sull’abbonamento annuale

Vi segnaliamo l’arrivo di una nuova, ottima, promozione per chiunque fosse alla ricerca di un VPN affidabile e performante: IPVanish, infatti, è appena arrivata online con una nuova offerta, proponendo con uno sconto del 74% il prezzo del suo abbonamento annuale che passa, in questo modo, dagli originali 143,88$ a soli 39,00$! Il bello è che la promozione, di per sé già ottima, include anche ben 250GB di spazio di archiviazione cloud tramite il servizio SugarSync Cloud, rendendo l’offerta non solo estremamente conveniente ma anche una delle più appetibili del mercato: un vero e proprio affare!

Capace di garantirvi accessibilità e sicurezza ad un prezzo, tutto sommato, davvero molto competitivo, IPVanish vanta ben 1.300 server in tutto il mondo disponibili per oltre 60 paesi e con la possibilità di connettere contemporaneamente ben 10 dispositivi, proponendosi, senza alcun dubbio, come una delle migliori VPN dello scorso anno ed è attualmente nella top 3 delle VPN consigliate dalla redazione di Tom’s! Dunque, se siete nuovi al mercato delle VPN e volete un servizio veloce, affidabile e soprattutto sicuro, fidatevi di noi e non perdete l’occasione di sottoscrivere questo abbonamento a prezzo scontato.

Quindi, ricapitolando, l’offerta prevede:

Offerta: 73% di sconto sull’abbonamento annuale (3,25$/mese) + 250 GB di spazio cloud su SugarSync Cloud

Nuovi utenti Durata: Marzo 2020

