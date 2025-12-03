Il KOORUI E2212F è ora in offerta su Amazon a soli 64,99€ invece di 74,99€. Questo monitor da 21,45 pollici offre una risoluzione Full HD 1920x1080 con frequenza di aggiornamento a 100Hz e pannello VA da 5ms, perfetto per lavoro e intrattenimento fluido. Il design ultra sottile con cornici micro-edge su tre lati garantisce un'esperienza visiva immersiva a un prezzo accessibile. Include tecnologia Eye Care per ridurre l'affaticamento visivo, connettività HDMI e VGA, supporto VESA 100x100mm e inclinazione regolabile.

Prodotto in caricamento

KOORUI E2212F, chi dovrebbe acquistarlo?

Il KOORUI E2212F è il monitor ideale per chi cerca una soluzione versatile ed economica senza rinunciare alla qualità visiva. Vi conquisterà se siete studenti o professionisti che passano molte ore davanti allo schermo lavorando con documenti, fogli di calcolo o navigando sul web, grazie alla tecnologia Eye Care che riduce l'affaticamento visivo. È perfetto anche per chi ha budget limitati ma desidera un secondo monitor per aumentare la produttività, sfruttando il design micro-edge su tre lati che facilita configurazioni multi-schermo senza interruzioni visive fastidiose.

Questo monitor da 21.45 pollici soddisfa le esigenze di gamer occasionali che apprezzano una frequenza di aggiornamento di 100Hz per un'esperienza di gioco più fluida rispetto ai tradizionali 60Hz, eliminando il fastidioso screen tearing. La risoluzione Full HD garantisce immagini nitide e colori vivaci per godervi film e serie TV, mentre la connettività versatile con HDMI e VGA vi permetterà di collegare facilmente PC, laptop o console. Il supporto VESA e l'inclinazione regolabile rendono inoltre questo schermo perfetto per chi cerca una postazione ergonomica e personalizzabile a un prezzo accessibile.

Il KOORUI E2212F è un monitor da 21.45 pollici Full HD che vi offre una risoluzione di 1920x1080 con pannello VA e frequenza di aggiornamento di 100Hz. Il design ultrasottile con cornice micro-edge su tre lati garantisce un'esperienza visiva immersiva, mentre il tempo di risposta di 5ms lo rende adatto sia per il lavoro che per l'intrattenimento.

Vedi offerta su Amazon