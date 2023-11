La RTX 4090 diventa uno skateboard, letteralmente: guardate che roba!

Non è strano vedere utenti che si vantano dei propri PC di fascia alta, specialmente quando hanno una delle migliori schede video. Ma il video comparso sui social network dell’account VX-Underground porta il “flex” a tutt’altro livello: qui una RTX 4090 è stata trasformata in uno skateboard. E no, non si tratta di uno skateboard classico con incastonata una RTX 4090 o qualcosa di simile: qui parliamo letteralmente di quattro ruote collegate alla scheda.

Non mancano i commenti che scherzano sul progetto: da quelli riguardo a come girano i giochi, agli FPS e a come il DLSS 3 potrebbe farlo andare più velocemente, a quelli di utenti che si chiedono se girano la scheda al contrario si potrebbe creare un hoverboard, o se ci sia modo di alimentare gli RGB per altri punti stile.

Purtroppo però sono arrivati anche commenti negativi, che accusano su Reddit l’utente “Ashley Said What”, il primo a postare il video (e presumibilmente il creatore dello skateboard) di essere un po’ troppo stravante e di star sprecando una GPU da migliaia di euro. L’utente ha però subito spiegato che assembla PC raffreddati a liquido di professione e che il dissipatore usato sarebbe diventato spazzatura, se non fosse stato recuperato per questo simpatico progetto. La RTX 4090 quindi si trova all’interno di un PC raffreddato a liquido, e quello che si vede nel video è solamente il dissipatore che l’utente ha recuperato “dalla pila di riciclaggio dei rifiuti elettronici sul posto di lavoro”.