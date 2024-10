La VPN oggi è necessaria! Proton ti offre il 64% di sconto

Tra i servizi ormai quasi indispensabili, soprattutto per chi lavora online gestendo una grande quantità di dati personali, le VPN occupano un ruolo di primo piano. Abbonarsi a una VPN è spesso conveniente, specialmente per i nuovi utenti. Oggi, ad esempio, ProtonVPN offre uno sconto del 64%, riducendo il costo mensile da 9,99$ a soli 3,59$. Si tratta di un notevole risparmio che, applicato a un piano biennale, diventa ancora più significativo.

Vedi offerta su ProtonVPN

ProtonVPN, perché e chi dovrebbe abbonarsi?

Uno dei principali motivi per cui abbonarsi a ProtonVPN è la protezione della privacy. Con sede in Svizzera, ProtonVPN opera in una giurisdizione nota per le sue severe leggi sulla riservatezza, il che significa che non è obbligata a registrare o condividere i dati degli utenti. Inoltre, la crittografia avanzata e la politica di zero-log garantiscono che ogni attività online rimanga privata, anche su reti pubbliche come il Wi-Fi di aeroporti o caffetterie.

Un altro grande vantaggio di ProtonVPN è la sua capacità di bypassare le restrizioni geografiche. Questo è particolarmente utile per chi desidera accedere a contenuti bloccati in determinate regioni, come servizi di streaming o siti web censurati in alcuni paesi. Utilizzando server in diverse parti del mondo, ProtonVPN consente una navigazione fluida e sicura, eliminando i fastidiosi limiti imposti dai confini digitali.

Infine, ProtonVPN è uno strumento fondamentale per chiunque viva o lavori in ambienti a rischio di sorveglianza e censura. Giornalisti, attivisti e utenti in paesi con severe restrizioni internet possono contare su ProtonVPN per navigare in rete in modo sicuro e libero da controlli. Abbonarsi a questo servizio, specialmente con le offerte scontate attualmente disponibili, rappresenta non solo un risparmio economico, ma soprattutto un investimento nella propria sicurezza digitale.

