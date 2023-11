È ufficialmente iniziato il Black Friday di Amazon che, fino al 24 novembre, vi permetterà di approfittare di un catalogo vastissimo di offerte per ogni categoria del marketplace. Nella nostra rassegna stampa dedicata ci stiamo impegnando a segnalarvi minuto per minuto quelle che sono le migliori promozioni disponibili, mentre in questo articolo ci concentreremo su un prodotto in particolare, ovvero gli SSD.

Se, dunque, siete alla ricerca di un nuovo SSD per espandere lo spazio di archiviazione del vostro computer siete nel posto giusto: in questo articolo vi presenteremo quelle che sono le migliori offerte sugli SSD di questo Black Friday 2023, cosicché potrete acquistare il modello che desiderate avendo la certezza di star approfittando di una promozione davvero valida.

Anche se il Black Friday non è un evento esclusivo per i clienti Amazon Prime come il Prime Day, vi consigliamo comunque, qualora non lo abbiate ancora fatto, di attivare la sottoscrizione al servizio.

Inoltre, i primi 30 giorni di Amazon Prime sono completamente gratis, per cui si tratta dell'occasione perfetta per provare il servizio.

Infine, prima di passare alle offerte vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

Le migliori offerte sugli SSD del Black Friday 2023

SAMSUNG Memorie 990 PRO 2GB | 149,99€ (-42%)

Il SAMSUNG Memorie 990 PRO M.2 con una capacità di ben 2TB soddisferà le esigenze di archiviazione di grandi quantità di dati, siano essi lavori grafici pesanti, giochi di alto livello o file multimediali ad alta risoluzione. Inoltre, l'ampia capacità lo rende un elemento perfetto per coloro che lavorano con il video editing o sviluppo di software, dove la necessità di spazio di archiviazione è un requisito di base. In particolare, questo SSD vi offrirà tecnologie all'avanguardia, tra cui l'interfaccia PCI Express 4.0 che assicura velocità di trasferimento dati estremamente rapide. Inoltre, la tecnologia V-NAND MLC NVMe ottimizza la lettura e la scrittura dei dati, garantendo un'eccellente efficienza energetica e prestazioni di alto livello.

Samsung 870 EVO SSD 500GB

L'SSD Samsung 870 EVO, con il suo fattore di forma 2,5", si adatta perfettamente a chi desidera aggiornare o espandere la capacità di archiviazione del proprio laptop o computer desktop, offrendo 500GB di spazio a un prezzo davvero stracciato. Dotato di Intelligent Turbo Write, potenzia le prestazioni di scrittura, rendendolo particolarmente adatto a utenti impegnati in attività che richiedono numerosi input/output, come software di grafica o di video editing. Inoltre, grazie all'interfaccia che raggiunge il limite massimo di velocità sequenziale dell'interfaccia SATA di 560/530 MB/s, è in grado di trasferire dati in modo estremamente veloce. Infine, include persino il software Magician 6, uno strumento di ottimizzazione e gestione dell'unità che consente di organizzare i dati e mantenere ottimizzato l'SSD.

Crucial P5 Plus 1TB

Il Crucial P5 Plus, grazie all'interfaccia PCI-Express 4.0, è in grado di raggiungere velocità di lettura fino a 6.600 MB/s, rendendo il vostro più reattivo e garantendo letture veloci dei giochi. A tal proposito, la caratteristica principale di questo modello è la sua compatibilità con PlayStation 5, offrendo un modo per espandere lo spazio di archiviazione della console e consentendo di installare più giochi senza doverli cancellare continuamente. Inoltre, l'SSD presenta caratteristiche avanzate riservate a modelli all'avanguardia, come la tecnologia NAND, la protezione termica adattativa, l'accelerazione dinamica della scrittura e una robusta crittografia.

Corsair MP600 PRO LPX 1TB | 94,99€ (-10%)

Anche il Corsair MP600 PRO LPX, come il precedente modello, è ottimizzato per PS5, rappresentando una soluzione ideale non solo per espandere la memoria del proprio PC ma anche della console di casa Sony. La sua velocità di lettura sequenziale raggiunge i 7.100 MB/s, mentre quella di scrittura si avvicina ai 6.800 MB/s. Queste prestazioni straordinarie sono alimentate dalla memoria TLC NAND 3D ad alta densità, basata su una tecnologia che offre non solo elevate prestazioni, ma anche notevole affidabilità e resistenza a lungo termine. I vostri dati, dunque, a prescindere che si tratti di file o di videogiochi, saranno completamente al sicuro, e grazie allo spazio di 1TB non avrete problemi di memoria piena.

Lexar SL660 BLAZE 512GB | 89,99€ (-50%)

Con velocità USB 3.2 Gen2x2 che raggiungono fino a 2000 MB/s in lettura e 1900 MB/s in scrittura, l'SSD Lexar SL660 BLAZE da 512GB accelererà notevolmente i tempi di caricamento dei videogiochi e la vostra capacità di accedere ai file. Ma non è solo una questione di prestazioni: questo SSD si distingue per il suo design elegante con tanto di LED RGB. Inoltre, la crittografia AES a 256 bit garantisce la protezione dei vostri file sensibili, mentre è dotato di una porta USB Type-C (USB-C) e fornito con cavi Type-C a Type-C e Type-C a USB Type-A standard, rendendolo pronto all'uso con una vasta gamma di dispositivi.

Samsung Memorie T7 2TB | 129,00€ (-39%)

L'ultimo SSD che vi proponiamo è il Samsung Memorie T7 da 2TB: sa sua velocità impressionante, fino a 9,5 volte più veloce dei dischi rigidi esterni standard grazie all'USB 3.2 Gen.2, offre velocità di lettura/scrittura di 1.050 MB/s e 1.000 MB/s rispettivamente. Questo significa accesso rapido e trasferimenti veloci, rendendo ogni attività un'esperienza fluida. La certificazione IP65 conferisce anche una robusta protezione contro acqua e polvere, garantendo che i vostri file siano al sicuro in ogni ambiente. Inoltre, la scocca in gomma resistente agli urti è progettata per resistere a cadute da un'altezza fino a tre metri, garantendo la massima durata durante gli spostamenti. Con due cavi inclusi, da Tipo C a C e da Tipo C ad A, l'SSD T7 Shield si connette a PC, Mac, dispositivi Android, Smart TV e console di gioco, offrendo una versatilità davvero senza pari.

ASUS ROG Strix Arion case per SSD | 50,99€ (-27%)

Chiudiamo la lista con un bonus, ovvero l'ASUS ROG Strix Arion, un case pensato per proteggere il vostro SSD da qualsiasi intemperia e soprattutto dagli sbalzi di temperature. Questo modello offre una compatibilità completa con tutti gli SSD PCIe NVME, coprendo formati che vanno dai 2230 ai 2280. Per mantenere le temperature basse, questo case si avvale di una robusta scocca in alluminio e di un pad termico, combinazione che dissipa il calore in modo eccellente. La versatilità è uno dei punti di forza di Asus ROG Strix Arion, poiché può essere collegato a laptop, desktop, PlayStation e Xbox tramite USB-C 3.2 Gen 2, garantendo velocità di trasferimento fino a 10 Gbps. Inoltre, non ci sono problemi se dovete collegarlo da una porta USB-C a una di tipo A, poiché troverete gli adattatori giusti inclusi nella confezione. Appartenendo alla linea ROG Strix, anche questo case presenta un'estetica accattivante e una qualità costruttiva eccellente, completata dagli effetti di illuminazione Aura Sync di Asus.

