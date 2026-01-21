Il Lenovo Legion Pro 27Q-10 è il monitor gaming QD-OLED che stavate aspettando, ora disponibile su Amazon a 549,99€ invece di 599€. Questo straordinario display da 27 pollici offre una risoluzione QHD 2560x1440 con tecnologia PureSight QD-OLED, capace di riprodurre il 99% dello spazio colore DCI-P3 e 1,07 miliardi di colori. Con un tempo di risposta fulmineo di 0,03 ms e una frequenza di aggiornamento di 280Hz, vi garantisce un gameplay fluido e privo di sfocature. La connettività è completa con USB-C, due HDMI 2.1 e tre USB-A, mentre le tecnologie AMD FreeSync Premium Pro e VESA Adaptive Sync eliminano tearing e stuttering per un'esperienza visiva perfetta.

Lenovo Legion Pro 27Q-10, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Lenovo Legion Pro 27Q-10 rappresenta la scelta ideale per i gamer competitivi che non accettano compromessi e per i content creator professionisti alla ricerca di una resa cromatica impeccabile. Con il suo pannello QD-OLED da 26.5 pollici in risoluzione QHD e un tempo di risposta fulmineo di 0,03 ms, questo monitor vi permetterà di dominare negli esports più frenetici, dove ogni millisecondo può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La frequenza di aggiornamento di 280Hz garantisce fluidità assoluta anche nei titoli più esigenti, mentre le tecnologie AMD FreeSync Premium Pro e VESA Adaptive Sync eliminano completamente tearing e stuttering.

Se lavorate con editing video, fotoritocco o progettazione grafica, la copertura DCI-P3 del 99% e il supporto per oltre un miliardo di colori vi offriranno una precisione cromatica da studio professionale. La versatilità delle connessioni, con porta USB-C, due HDMI 2.1 e tre USB-A, soddisfa perfettamente chi gestisce setup multi-dispositivo, permettendovi di collegare PC, console e workstation senza continui cambi di cavo. Il design regolabile con supporto VESA 100x100 completa un pacchetto pensato per chi cerca prestazioni da top di gamma senza svuotare il portafoglio.

Il Lenovo Legion Pro 27Q-10 è un monitor gaming da 27 pollici con pannello QD-OLED QHD che offre una risoluzione di 2560x1440 pixel e una copertura colore DCI-P3 del 99%. Vi conquisterà con un tempo di risposta fulmineo di 0.03ms e un refresh rate di 280Hz, perfetti per i giochi competitivi più esigenti.

Vedi offerta su Amazon