Il Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 è ora disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 25%. Questo notebook professionale da 16 pollici è equipaggiato con processore Intel Core Ultra 5 125U, 16GB di RAM DDR5 e SSD da 512GB, perfetto per gestire carichi di lavoro avanzati grazie all'intelligenza artificiale integrata. Con Windows 11 Pro, fotocamera IR da 5MP, connettività Thunderbolt 4 e display WUXGA antiriflesso, è l'alleato ideale per i professionisti. Approfittate subito dell'offerta a 872€ invece di 1.167,50€ e portate a casa un vero AI PC pensato per la produttività aziendale!

ThinkPad L16 Gen 1, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 è la scelta ideale per professionisti e aziende che necessitano di un notebook potente, sicuro e orientato al futuro. Grazie al processore Intel Core Ultra 5 con NPU AI Boost, questo laptop si rivolge a chi lavora con applicazioni di intelligenza artificiale, analisi dati complesse o multitasking intensivo. La presenza di Windows 11 Pro e della crittografia Opal 2.0 lo rende perfetto per ambienti corporate che richiedono elevati standard di sicurezza, mentre la fotocamera IR con riconoscimento facciale garantisce accessi rapidi e protetti. Chi gestisce dati sensibili o necessita di strumenti avanzati di gestione IT troverà in questo dispositivo un alleato affidabile.

Con il suo display da 16 pollici in formato 16:10 e la risoluzione WUXGA, il ThinkPad L16 soddisfa le esigenze di chi passa molte ore davanti allo schermo, offrendo ampio spazio visivo per affiancare documenti e applicazioni. L'espandibilità fino a 64GB di RAM e 2TB di storage lo rende adatto anche a chi pianifica un utilizzo a lungo termine con carichi di lavoro crescenti. La connettività completa con Thunderbolt 4, HDMI 2.1 e Wi-Fi 6E risponde perfettamente alle necessità di professionisti mobili che lavorano con periferiche multiple, docking station e presentazioni. Con uno sconto del 25%, rappresenta un investimento intelligente per chi cerca prestazioni professionali certificate Lenovo a un prezzo competitivo.

