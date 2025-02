Anche senza grandi spazi, con questa Pen Drive Lexar USB 3.2 i trasferimenti sono più veloci

La Lexar JUMPDRIVE Dual Drive E32c rappresenta una soluzione ideale per chi cerca buone prestazioni elevate pur mantenendo uno spazio di archiviazione piccolo. Nonostante le sue dimensioni contenute da 64GB, questa pen drive sfrutta la porta USB 3.2 Gen 1, che consente trasferimenti di file rapidi ed efficienti. Questo la rende particolarmente adatta a chi ha bisogno di archiviare e spostare dati in tempi brevi, con una velocità di lettura fino a 100 MB/s, un valore che la rende performante e competitiva, soprattutto al prezzo attuale di soli 12,82€.

Lexar JUMPDRIVE Dual Drive E32c, chi dovrebbe acquistarla?

Il chiavetta USB Lexar JUMPDRIVE Dual Drive E32c si rivolge principalmente agli utenti che necessitano di una soluzione di storage versatile e ad alta velocità per il trasferimento dei dati tra dispositivi diversi. Grazie alla sua doppia interfaccia USB-C e USB-A, questo modello è perfetto per chi ha esigenze di portabilità e compatibilità tra più piattaforme, come laptop, smartphone di tipo C, automobili dotate di porta USB e TV. La velocità di lettura fino a 100 MB/s garantisce rapide performance nel trasferimento dei file, rendendola ideale per fotografi, videomaker e per coloro che richiedono efficienza e affidabilità nel loro lavoro quotidiano.

Per gli appassionati di tecnologia che cercano di ampliare la memoria dei loro dispositivi Android con funzionalità OTG, la Lexar JUMPDRIVE Dual Drive E32c rappresenta una soluzione pratica ed economica. La capacità di 64 GB offre ampio spazio per immagazzinare video, musica, foto e documenti importanti, mantenendo i vostri dati al sicuro all'interno di un elegante chassis in metallo.

Coloro che desiderano una modalità sicura e affidabile per eseguire backup dei propri dati o trasferire informazioni tra vecchi e nuovi dispositivi troveranno in questo prodotto il loro alleato ideale. Grazie al suo prezzo accessibile, è anche un'ottima opzione per coloro che richiedono un dispositivo di memorizzazione efficace ma non vogliono spendere una fortuna.

