Scoprite l'LG NanoCell AI NANO81 da 86 pollici, disponibile su Amazon a 999,00€. Questa Smart TV 4K è dotata del potente processore α7 Gen8 con AI, che garantisce immagini nitide e colori puri grazie alla tecnologia NanoCell. Il televisore LG da 86 pollici è disponibile a 999,00€. Ideale per il gaming con VRR 4K@60Hz e per lo streaming con webOS, include il pratico telecomando puntatore con AI per un controllo intuitivo.

LG NanoCell AI NANO81, chi dovrebbe acquistarlo?

LG NanoCell AI NANO81 da 86 pollici è la scelta ideale per chi cerca un'esperienza visiva di grande impatto senza compromessi. Questo Smart TV si rivolge particolarmente agli appassionati di cinema che desiderano godere dei contenuti come li ha immaginati il regista, grazie al Filmmaker Mode e all'HDR10 Pro, e alle famiglie numerose che vogliono trasformare il soggiorno in una vera sala cinematografica. La tecnologia NanoCell garantisce colori puri e brillanti, mentre il processore α7 Gen8 con intelligenza artificiale vi assicura immagini sempre nitide e dettagliate, anche quando guardate contenuti a risoluzione inferiore grazie al 4K Super Upscaling.

Questo televisore soddisfa anche le esigenze dei gamer più esigenti, offrendo VRR 4K a 60Hz per sessioni di gioco fluide e coinvolgenti, oltre all'accesso al cloud gaming con Xbox Cloud Gaming. Il telecomando puntatore con AI rende la navigazione intuitiva e veloce, mentre la piattaforma webOS con aggiornamenti garantiti per 5 anni vi assicura un investimento duraturo nel tempo. Con tutte le principali piattaforme di streaming già integrate, è perfetto per chi vuole avere intrattenimento illimitato a portata di mano, senza dover aggiungere dispositivi esterni.

LG NanoCell AI NANO81 da 86 pollici vi porta un'esperienza visiva di alto livello grazie alla tecnologia NanoCell che purifica i colori per renderli brillanti e realistici. Dotato del potente processore α7 Gen8 con AI, questo Smart TV 4K migliora automaticamente la qualità delle immagini con upscaling intelligente.

