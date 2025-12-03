Su Amazon trovate un'offerta imperdibile sulla LG QNED AI 65QNED80A6A, una Smart TV da 65 pollici che porta il 4K ad un nuovo livello grazie al processore α7 Gen8 con intelligenza artificiale. Il design super slim da soli 29,7mm di profondità si abbina perfettamente ad ogni ambiente, mentre la tecnologia Dynamic QNED Color garantisce colori vivaci e realistici. Approfittate subito di questa offerta e portatela a casa a soli 599€ invece di 773,99€, un risparmio notevole per un TV che unisce qualità dell'immagine, gaming evoluto con VRR 4K@60Hz e un sistema webOS intelligente con telecomando puntatore.

Prodotto in caricamento

LG QNED80, chi dovrebbe acquistarlo?

LG QNED80 da 65 pollici rappresenta la scelta ideale per chi desidera un upgrade significativo della propria esperienza visiva senza compromessi sul design. Questo TV si rivolge principalmente agli appassionati di cinema e serie TV che vogliono godere di colori vivaci e realistici grazie alla tecnologia Dynamic QNED Color, superiore ai tradizionali LED. Il processore α7 Gen8 con AI garantisce immagini 4K nitide e profonde, mentre il supporto a Filmmaker Mode e HDR10 Pro offre un'esperienza cinematografica autentica. Con il suo design super slim da soli 29,7mm, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente moderno, arredando con eleganza il vostro salotto.

È particolarmente consigliato ai gamer che cercano prestazioni elevate grazie al supporto VRR a 4K@60Hz e alle modalità di gaming evolute, incluso il cloud gaming con Xbox Cloud Gaming. La Smart TV webOS con AI soddisfa le esigenze di chi vuole un'interfaccia intuitiva e costantemente aggiornata, con il programma webOS Re:New che garantisce aggiornamenti per 5 anni. Il telecomando puntatore con AI rende la navigazione semplice e immediata, mentre l'accesso diretto a tutte le principali piattaforme streaming vi permette di immergervi subito nei vostri contenuti preferiti. Con uno sconto del 23%, questa soluzione premium diventa accessibile a chi vuole qualità e innovazione.

LG QNED80 da 65 pollici porta il 4K a un livello superiore grazie al processore α7 Gen8 con AI e alla tecnologia Dynamic QNED Color che offre colori più vivaci rispetto ai LED tradizionali. Vi conquisterà il design super slim di soli 29,7mm e la Smart TV webOS con AI, completa di telecomando puntatore intelligente.

Vedi offerta su Amazon