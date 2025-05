Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED: mouse gaming professionale ora al PREZZO PIU' BASSO DI SEMPRE!

Se siete alla ricerca di un mouse da gaming wireless capace di offrire prestazioni professionali e massima precisione, l'attuale offerta su Amazon del Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED rappresenta un'opportunità da non lasciarsi sfuggire. Questo modello è ora disponibile al prezzo minimo storico di 89,99€, con uno sconto del 38% rispetto al prezzo consigliato di 145€. Una promozione imperdibile per chi desidera competere ad alti livelli senza compromessi.

Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED è stato progettato in stretta collaborazione con i professionisti degli eSports per garantire un'esperienza di gioco reattiva, precisa e affidabile. Equipaggiato con il nuovo sensore HERO 2 con una precisione fino a 44.000 DPI, questo mouse offre una tracciatura ultra-precisa fino a 888 IPS, assicurando movimenti fluidi e controllati anche nelle fasi di gioco più concitate.

Grazie alla tecnologia LIGHTSPEED wireless, avrete a disposizione una connessione senza fili talmente veloce e stabile da soddisfare gli standard dei tornei professionali. Gli switch LIGHTFORCE combinano il feeling meccanico con la velocità degli switch ottici, offrendo un clic immediato e gratificante che fa la differenza in ogni match.

Il design modulare e ambidestro del mouse lo rende ideale per destrimani e mancini, mentre i quattro pulsanti laterali magnetici, totalmente personalizzabili e rimovibili, permettono di adattare il dispositivo al proprio stile di gioco. Con un'autonomia dichiarata fino a 95 ore e la ricarica tramite USB-C, Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED garantisce lunghe sessioni senza interruzioni.

In definitiva, Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED è il mouse perfetto per chi cerca un prodotto da competizione, altamente personalizzabile, leggero e performante. Acquistandolo ora su Amazon a soli 89,99€, porterete nella vostra postazione un dispositivo all'avanguardia, progettato per vincere. Approfittatene subito prima che l'offerta scada. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse gaming per ulteriori consigli.