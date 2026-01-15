La Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 27%, passando da 189,98€ a soli 138,69€. Questa tastiera gaming wireless in elegante colorazione bianca vi conquisterà con il suo design ultraportatile senza tastierino numerico, perfetto per chi cerca prestazioni professionali e massima libertà di movimento. Dotata di switch tattili GX Brown e tasti in PBT di alta qualità, offre un'esperienza di gioco premium a 138,69€, con illuminazione LIGHTSYNC RGB personalizzabile e layout US International QWERTY.

Logitech G PRO X TKL, chi dovrebbe acquistarla?

La Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED è la scelta ideale per i giocatori competitivi e gli esports professionisti che cercano un setup minimalista senza compromessi sulle prestazioni. Questa tastiera wireless ultraportatile senza tastierino numerico si rivolge a chi necessita di massima libertà di movimento sulla scrivania, liberando spazio prezioso per ampie manovre del mouse durante le sessioni di gioco più intense. Grazie alla tecnologia LIGHTSPEED che garantisce latenza quasi impercettibile e agli switch tattili GX Brown, vi offrirà un feedback preciso e silenzioso, perfetto per chi gioca per lunghe ore e desidera un equilibrio ottimale tra gaming e produttività quotidiana.

Con uno sconto del 27%, questa tastiera rappresenta un investimento eccellente per gli appassionati che vogliono elevare la propria postazione gaming con un prodotto di livello professionale. I tasti in PBT di alta qualità resistono all'usura nel tempo, mentre l'illuminazione RGB LIGHTSYNC personalizzabile soddisfa le esigenze estetiche dei più esigenti. Il design tenkeyless la rende inoltre perfetta per i LAN party e i tornamenti, grazie alla sua portabilità superiore, mentre il layout US International QWERTY si adatta perfettamente a chi è abituato agli standard internazionali del gaming competitivo.

