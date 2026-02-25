Il Logitech M185 è il mouse wireless ambidestro ideale per chi cerca praticità e affidabilità senza spendere una fortuna. Compatibile con PC, Mac e laptop, offre una connessione stabile fino a 10 metri e una batteria AA con autonomia fino a 12 mesi. Compatto e portatile, è perfetto per spazi ristretti. Su Amazon è disponibile a soli 10,90€ invece di 19,99€, con uno sconto del 46%.

Logitech M185, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech M185 è il mouse ideale per chi cerca una soluzione semplice, affidabile e conveniente per l'uso quotidiano al computer. È particolarmente consigliato a studenti, professionisti e utenti di laptop che desiderano abbandonare il touchpad per guadagnare in produttività e velocità. Grazie al design ambidestro, si adatta sia ai mancini che ai destrorsi, rendendolo una scelta versatile per tutta la famiglia o l'ufficio.

Con una batteria che dura fino a 12 mesi e una connessione wireless stabile fino a 10 metri tramite mini ricevitore USB, soddisfa l'esigenza di chi vuole zero interruzioni e massima praticità senza cavi ingombranti. Le dimensioni compatte lo rendono perfetto per spazi di lavoro ridotti e per chi è spesso in movimento. A soli 10,90€ invece di 19,99€ (sconto del 46%), rappresenta un acquisto eccellente per chi cerca qualità a un prezzo accessibile.

Il Logitech M185 è un mouse wireless ambidestro con connessione 2,4 GHz e mini ricevitore USB nano. Offre tracciamento ottico a 1000 DPI, batteria AA con autonomia fino a 12 mesi e una portata fino a 10 metri. Compatibile con PC, Mac e laptop.

