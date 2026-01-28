Il Logitech M240 è in offerta su Amazon a soli 15,29€ invece di 29,99€. Questo mouse wireless compatto vi garantisce 18 mesi di autonomia con una sola batteria e riduce la rumorosità del 90% per lavorare senza disturbare. Approfittate dello sconto del 49% su questo mouse Bluetooth portatile, compatibile con Windows, macOS, ChromeOS e realizzato con plastica riciclata certificata.

Logitech M240, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech M240 è la scelta ideale per chi lavora in ambienti condivisi come uffici open space, biblioteche o coworking, dove il silenzio è fondamentale. Grazie alla riduzione del rumore del 90%, questo mouse wireless vi permetterà di lavorare senza disturbare colleghi o familiari, mantenendo la stessa sensazione tattile di un clic tradizionale. È perfetto anche per studenti e professionisti in mobilità: le sue dimensioni compatte lo rendono facile da trasportare in borsa o zaino, mentre la batteria da 18 mesi elimina la preoccupazione di ricariche frequenti durante viaggi o trasferte.

Questo mouse soddisfa le esigenze di chi cerca versatilità e compatibilità universale: funziona perfettamente con Windows, macOS, ChromeOS, Linux e persino tablet Android e iPad, rendendolo adatto a chi utilizza più dispositivi. La connessione Bluetooth immediata senza bisogno di adattatori USB lo rende particolarmente indicato per chi possiede laptop moderni con porte limitate. Con un raggio d'azione fino a 10 metri e un design ambidestro, il M240 è pensato per chi desidera comfort ed ergonomia senza compromessi, il tutto con l'attenzione alla sostenibilità grazie ai materiali in plastica riciclata.

Il Logitech M240 è un mouse Bluetooth wireless compatto progettato per chi cerca praticità e silenzio. Grazie alla tecnologia Bluetooth Pair and Play, vi connette istantaneamente senza bisogno di adattatori USB. Con clic silenziosi fino al 90% più quieti rispetto ai mouse tradizionali, offre un'esperienza d'uso discreta e confortevole.

