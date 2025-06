Se siete abituati a scegliere mouse economici e senza troppe pretese, questa offerta sul Logitech MX Master 3S potrebbe farvi cambiare idea. Questo mouse wireless ergonomico, noto per la sua qualità e funzioni avanzate, è ora disponibile con uno sconto del 33% più un coupon aggiuntivo del 10%, portandolo da 135€ a circa 81€. Un’occasione imperdibile per chi desidera un modello affidabile e performante senza spendere una fortuna.

Logitech MX Master 3S, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech MX Master 3S si distingue per la sua precisione e versatilità. Grazie al sensore da 8000 DPI, potete utilizzarlo su qualsiasi superficie, anche sul vetro, mantenendo un controllo impeccabile. I clic silenziosi garantiscono una sensazione soddisfacente senza disturbare chi vi sta intorno, con un rumore ridotto del 90% rispetto ai mouse tradizionali. Inoltre, la funzione Magspeed Scrolling vi permette di scorrere velocemente e con estrema precisione, migliorando notevolmente la vostra produttività.

Non solo performance, ma anche comfort: il design ergonomico del MX Master 3S è studiato per favorire una postura naturale del polso, riducendo l’affaticamento durante lunghe sessioni di lavoro. I controlli posti in modo strategico per il pollice vi permettono di gestire facilmente le funzioni principali, senza dover interrompere il flusso di lavoro. Un dettaglio che fa la differenza per chi passa molte ore davanti al computer.

Infine, con il software Logi Options+ potete personalizzare completamente i pulsanti e creare profili dedicati alle vostre applicazioni preferite. Inoltre, la funzione Flow consente di lavorare senza interruzioni su più dispositivi, trasferendo testi, immagini e file tra Windows e macOS con estrema facilità. Un mouse che non solo migliora il vostro comfort, ma ottimizza anche il modo in cui lavorate, rendendo l’investimento più che giustificato.