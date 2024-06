Il mouse Logitech MX Master 3S è il top per l'ufficio e oggi costa molto meno! (-33%)

Il Logitech MX Master 3S è in promozione su Amazon ad un prezzo eccezionale di 83,99€, grazie a uno sconto del 33% sul prezzo originale di 134,99€ sommato a un coupon del valore di 7€. Questo mouse Logitech di ultima generazione è da tempo in testa alla nostra guida ai migliori mouse per l'ufficio grazie alle sue innovative caratteristiche come il tracciamento adattivo su ogni superficie, clic silenziosi e la presenza delle tecnologie Quiet Clicks e scorrimento Magspeed. MX Master 3S è il mouse ideale per aumentare la vostra produttività e godere della massima comodità grazie alla sua forma ergonomica che garantisce una posizione naturale del polso.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 7€ durante il checkout

Logitech MX Master 3S, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech MX Master 3S è una soluzione pensata per i professionisti che operano in ambiti diversi, siano essi creativi, ingegneri, programmatori o chiunque desideri maggiore precisione e comfort nella gestione quotidiana del proprio flusso di lavoro. Grazie al suo avanzato sensore che garantisce un tracciamento preciso su qualsiasi superficie, anche il vetro, e la possibilità di personalizzare la sensibilità fino a 8000 DPI, questo mouse wireless si rivela perfetto per chi ricerca una tecnologia all'avanguardia per adattarsi a qualsiasi ambiente di lavoro. Il suo design ergonomico, combinato ai clic silenziosi e al caratteristico scorrimento Magspeed, offre un'esperienza di utilizzo senza eguali, riducendo lo stress da uso prolungato e migliorando la concentrazione grazie alla minore distrazione acustica.

In aggiunta, la funzionalità di controllo FLOW permette di lavorare fluidamente su più computer, facilitando il trasferimento di testi, immagini e file tra sistemi differenti, semplificando di molto i processi lavorativi che necessitano dell'uso combinato di dispositivi Windows e macOS. Un ulteriore livello di personalizzazione è garantito dal software Logi Options+, che consente di ottimizzare il flusso di lavoro assegnando funzioni specifiche ai tasti, rendendo il Logitech MX Master 3S una soluzione altamente raccomandata a chiunque desideri esaltare la propria produttività senza sacrificare il comfort.

Il Logitech MX Master 3S è una scelta eccellente per chi cerca un mouse altamente funzionale, confortevole e sostenibile. Grazie alle sue caratteristiche avanzate come il tracciamento ad alta precisione, i click silenziosi e lo scorrimento MagSpeed, assieme al suo design ergonomico e alla possibilità di personalizzazione avanzata, offre un'esperienza d'uso senza eguali. Con un prezzo ribassato da 134,99€ a 83,99€, rappresenta un'offerta imperdibile per migliorare la propria efficienza e il comfort durante l'uso quotidiano del computer.

Vedi offerta su Amazon