L'Olanda vuole tenersi ASML, 2,5 miliardi di euro per la chiave dei semiconduttori

Il governo olandese ha annunciato un investimento di €2,5 miliardi per potenziare l'infrastruttura, l'istruzione e l'edilizia nella regione di Eindhoven, dove ha sede ASML. Questo sostegno è mirato a sostenere la crescita dell'azienda e affrontare le preoccupazioni riguardo a una possibile espansione al di fuori dei Paesi Bassi.

Il progetto, denominato "Project Beethoven", prevede diversi anni di lavori e si concentra sul mantenimento della sede e delle capacità produttive di ASML nei Paesi Bassi. Misure che dovrebbe aiutare a “tenere buona” ASML, che sembrerebbe interessata ad andare in qualche altro paese. Ma forse l’azienda - una delle più importanti in Europa e al mondo - voleva solo stimolare il governo di Amsterdam ad aprire il portafogli. Tentativo che, se così fosse, sarebbe perfettamente riuscito.

Il governo ha infatti manifestato l'intenzione di ridurre il carico fiscale sulle imprese e investire in infrastrutture stradali, trasporti pubblici e istruzione tecnica per soddisfare la crescente domanda di lavoratori qualificati da parte di ASML. Inoltre, sono previsti progetti edilizi per sostenere la crescita della popolazione nella regione.

ASML ha accolto con favore l'annuncio del governo, sottolineando l'importanza di condizioni di business favorevoli per i suoi piani di espansione. La società ha espresso la volontà di collaborare con il governo olandese per finalizzare le sue decisioni riguardo all'espansione.

ASML ha progetti di espansione ambiziosi, con l'obiettivo di aumentare le proprie capacità produttive di macchine per la litografia ultravioletta profonda (DUV) e estrema (EUV). Questo investimento mira a consolidare la presenza di ASML nei Paesi Bassi e a supportare la sua crescita nel settore dei semiconduttori, sottolineando l'importanza strategica dell'azienda per l'economia olandese.

Che cosa fa ASML?

ASML è un'azienda leader nel settore della litografia per la produzione di semiconduttori. La sua principale attività consiste nello sviluppo e nella produzione di macchine utilizzate nel processo di fabbricazione dei semiconduttori, essenziali per la produzione di chip al silicio utilizzati in una vasta gamma di dispositivi elettronici, inclusi computer, telefoni cellulari, e apparecchiature mediche.

Le macchine di ASML consentono la miniaturizzazione dei circuiti integrati, consentendo così una maggiore potenza e prestazioni nei dispositivi elettronici.

Tra i suoi clienti si contano aziende come Samsung, Intel, TSMC, Micron, SK Hynix, GlobalFoundries, UMC, NXP e Sony Semiconductor Solutions.