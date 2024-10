Amazon sorprende: MacBook Air M3 a meno di 1000€ a poche ore dal Prime Day

A poche ore dall'inizio della Festa delle Offerte Prime, su Amazon sono già disponibili numerose promozioni. Tra queste spicca un'offerta imperdibile sul MacBook Air 13", che raggiunge il suo nuovo minimo storico: per la prima volta, il prezzo scende sotto i 1.000€. Non si tratta del modello con chip M2, ma di quello più recente con chip M3, ora in vendita a 999€ grazie a uno sconto del 26%.

MacBook Air 13" M3 (2024), chi dovrebbe acquistarlo?

Il MacBook Air 13" M3 (2024) si rivela la scelta ideale per i professionisti e gli studenti che necessitano di un dispositivo leggero ma al contempo potente. Con la sua CPU a 8 core e una GPU fino a 10 core, questo laptop offre performance di alto livello per multitasking senza compromessi, rendendolo perfetto per chi richiede di lavorare o studiare in movimento senza sacrificare la velocità e l'efficienza. Il design ultracompatto, con uno spessore di poco più di un centimetro, e la sua incredibile autonomia fino a 18 ore lo rendono il compagno di viaggio ideale per chi non vuole trovarsi a corto di batteria durante lunghe giornate fuori casa o dall'ufficio.

Per gli amanti della tecnologia che apprezzano sia l’aspetto che la sostanza, il MacBook Air 13" M3 (2024) colpisce con il suo display Liquid Retina da 13,6", che supporta un miliardo di colori per una qualità visiva stupenda. La qualità audio non è da meno, grazie a quattro altoparlanti con audio spaziale e tre microfoni che insieme migliorano l’esperienza di ascolto e di comunicazione.

Per chi utilizza regolarmente software esigenti come Microsoft 365 o Adobe Creative Cloud, il chip M3 garantisce prestazioni veloci e fluide. Inoltre, per gli utenti Apple fedeli, la perfetta integrazione con l'ecosistema di dispositivi Apple, come iPhone e iPad, migliora notevolmente la produttività e l’interoperabilità tra dispositivi. La combinazione di design, potenza, autonomia e integrazione dell'ecosistema rende il MacBook Air 13" M3 (2024) una scelta eccellente per chi desidera uno dei migliori notebook della categoria.

