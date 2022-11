Macrium Reflect Free è un programma gratuito per la gestione dei backup, dalla creazione al ripristino, anche con la possibilità di avviare i backup effettuati su altri sistemi tramite macchina virtuale.

Si tratta di un programma molto apprezzato e che offre anche la possibilità di creare supporti di avvio, nonché clonare un supporto di memorizzazione, ad esempio quando si vuole fare il passaggio da un hard disk meccanico a un SSD.

L’azienda ha annunciato ufficialmente che, a partire dal 1° gennaio 2024, Macrium Reflect Free non sarà più supportato, e ciò significa da quella data non saranno più rilasciati aggiornamenti. In sostanza, potrete ancora usare il tool, ma l’azienda vi chiederà di valutare il passaggio a una soluzione a pagamento, sebbene sarà sempre possibile continuare a utilizzare MRF, alla sua ultima versione.

La versione attualmente disponibile è Macrium Reflect 8 Free, in alternativa potete scaricare una versione di prova di Reflect 8 Workstation, che, in più, vi permette di fare il backup e il ripristino a livello di file e cartelle (e non solo partizioni o intero sistema), gestire velocemente le immagini dei sistemi Windows e molto altro.

Sappiamo che questa è una brutta notizia per molti di voi, sebbene non sia del tutto inattesa. Ultimamente, molte aziende stanno tendendo all’abbandono delle versioni free di propri prodotti in favore di versioni a pagamento, e questo in tutti i settori. Ad esempio, il famoso antivirus Bitdefender ha dismesso la sua versione gratuita, e così pure per Sophos Home.

Ma dunque, quali alternative ci sono per gli utenti che vorranno abbandonare Macrium Reflect Free? Abbiamo predisposto per voi una guida ai migliori software di backup: qui troverete consigli sia per le soluzioni a pagamento che per quelle gratuite, in modo da scegliere quella più adatta alle vostre esigenze e al vostro budget disponibile.