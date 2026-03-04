La Svizzera è spesso considerata un paradiso della privacy, e non a torto: le leggi elvetiche sulla protezione dei dati sono tra le più solide d'Europa, e il paese non fa parte né dell'UE né delle alleanze di sorveglianza Five Eyes, Nine Eyes o Fourteen Eyes. Eppure, navigare online in Svizzera non è privo di rischi. Tracker pubblicitari, reti Wi-Fi pubbliche non sicure, restrizioni geografiche sui contenuti e la crescente sofisticazione delle minacce informatiche sono realtà quotidiane anche per gli utenti più attenti. Una VPN di qualità rappresenta uno degli strumenti più efficaci per affrontare questi problemi, ma scegliere quella giusta non è affatto semplice: il mercato è saturo di opzioni, le promesse di marketing sono spesso esagerate, e una scelta sbagliata può addirittura esporre i tuoi dati più di quanto non li protegga.

Per questa guida abbiamo analizzato in profondità le principali VPN disponibili per gli utenti in Svizzera, mettendole alla prova con criteri tecnici rigorosi e scenari d'uso reali. Il nostro obiettivo non è semplicemente stilare una classifica, ma aiutarti a capire quali caratteristiche contano davvero e perché, così da permetterti di fare una scelta consapevole in base alle tue esigenze specifiche.

NordVPN è un fornitore di VPN affidabile, ideale per lo streaming di alta qualità e per bypassare le restrizioni geografiche. Pro Oltre 6.000 server in 111 paesi per connessioni veloci e globali, Crittografia AES-256 e protocollo NordLynx ad alte prestazioni, Politica no-log verificata da audit indipendenti, Fino a 10 connessioni simultanee con un solo abbonamento Contro Il prezzo mensile (senza piano annuale) è relativamente elevato, Alcune funzionalità avanzate richiedono piani più costosi (NordVPN Plus/Ultimate), L'app desktop può risultare meno intuitiva per utenti alle prime armi, Velocità variabili su server molto distanti geograficamente

NordVPN è uno dei servizi VPN più popolari e affidabili al mondo, sviluppato dalla società Nord Security con sede a Panama. Grazie alla sua infrastruttura di oltre 6.000 server distribuiti in 111 paesi, NordVPN garantisce connessioni veloci, stabili e sicure per milioni di utenti in tutto il mondo.



Dal punto di vista della sicurezza, NordVPN utilizza la crittografia AES-256, considerata lo standard militare, e supporta protocolli avanzati come NordLynx (basato su WireGuard), OpenVPN e IKEv2/IPSec. La funzione Double VPN instrada il traffico attraverso due server separati per una protezione ulteriore, mentre la funzione Onion over VPN combina la rete Tor con la VPN.



NordVPN ha una rigorosa politica no-log, verificata da audit indipendenti condotti da società come PricewaterhouseCoopers e Deloitte, il che significa che nessun dato relativo all'attività dell'utente viene registrato o condiviso. La sede a Panama garantisce inoltre che il servizio non sia soggetto alle leggi sulla conservazione dei dati dell'UE o degli USA.



Il servizio è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS e browser come Chrome e Firefox, con supporto fino a 10 dispositivi simultanei per ogni abbonamento. Funzionalità aggiuntive includono il Kill Switch, la protezione da malware e tracker con Threat Protection, e server ottimizzati per lo streaming e il P2P.



I piani di abbonamento di NordVPN variano da mensile a biennale, con i piani a lungo termine che offrono un risparmio significativo. È disponibile anche una garanzia di rimborso di 30 giorni, che consente di testare il servizio senza rischi.

Proton VPN è una soluzione VPN affidabile e trasparente grazie all'uso di app open-source e al protocollo WireGuard. Pro Politica no-log verificata da audit indipendenti, Piano gratuito illimitato senza pubblicità, Basato in Svizzera con elevate tutele sulla privacy, Codice open source e protocolli sicuri (WireGuard, OpenVPN) Contro Velocità inferiori rispetto ad alcuni competitor nei server più distanti, Il piano gratuito limita l'accesso a pochi paesi e server, Interfaccia utente meno intuitiva rispetto ad altri VPN, Prezzo dei piani premium relativamente alto

Proton VPN è un servizio VPN sviluppato da Proton AG, la stessa azienda svizzera dietro ProtonMail, nota per il suo impegno nella privacy e sicurezza digitale. Grazie alla sua sede in Svizzera, Proton VPN beneficia di alcune delle leggi sulla privacy più rigide al mondo, al di fuori della giurisdizione degli accordi di sorveglianza 5/9/14 Eyes.



Proton VPN adotta una rigorosa politica no-log, verificata da audit indipendenti, che garantisce che nessuna attività dell'utente venga registrata o condivisa con terze parti. Il servizio supporta protocolli avanzati come OpenVPN, WireGuard e IKEv2, assicurando connessioni veloci e sicure su tutti i dispositivi.



Una delle caratteristiche più distintive è la disponibilità di un piano gratuito illimitato in termini di banda, senza pubblicità né vendita dei dati degli utenti — una rarità nel panorama delle VPN gratuite. I piani a pagamento offrono funzionalità aggiuntive come Secure Core (routing del traffico attraverso più server in paesi ad alta privacy), NetShield (blocco di malware, tracker e pubblicità) e accesso a server in oltre 90 paesi.



Proton VPN è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android e iOS, e il suo codice sorgente è open source, permettendo verifiche indipendenti della sicurezza. È una scelta eccellente per chi cerca una VPN affidabile, trasparente e orientata alla privacy.

ExpressVPN è una delle top VPN per sicurezza e velocità, con capacità di bypassare restrizioni geografiche e garantire streaming di alta qualità. Pro Velocità di connessione elevata grazie al protocollo Lightway, Ampia rete di server in oltre 105 paesi, Politica no-log certificata da audit indipendenti, Compatibile con numerosi dispositivi e piattaforme di streaming Contro Costo mensile tra i più alti del mercato VPN, Numero di dispositivi simultanei limitato a 8, Non ideale per chi cerca funzionalità avanzate di configurazione manuale, L'app non mostra la posizione esatta dei server all'interno dei paesi

ExpressVPN è uno dei servizi VPN più conosciuti e affidabili al mondo, scelto da milioni di utenti per la sua velocità elevata, la sua sicurezza e la semplicità d'uso. Grazie a una rete di oltre 3.000 server distribuiti in 105 paesi, ExpressVPN permette di navigare in modo anonimo, aggirare le restrizioni geografiche e proteggere i propri dati su qualsiasi rete, incluse le Wi-Fi pubbliche.

Il servizio utilizza il protocollo proprietario Lightway, progettato per offrire connessioni ultra-rapide senza compromettere la sicurezza. La crittografia AES-256 garantisce che i dati degli utenti siano sempre al sicuro, mentre la politica no-log certificata assicura che nessuna attività venga registrata o condivisa con terze parti.

ExpressVPN è compatibile con tutti i principali dispositivi e sistemi operativi: Windows, macOS, Linux, iOS, Android, router, smart TV e molto altro. È possibile connettere fino a 8 dispositivi simultaneamente con un singolo abbonamento. L'interfaccia intuitiva lo rende adatto sia ai principianti che agli utenti più esperti.

Oltre alla navigazione sicura, ExpressVPN è particolarmente apprezzato per la sua capacità di sbloccare contenuti in streaming come Netflix, Disney+, BBC iPlayer e molte altre piattaforme. Il servizio offre anche una funzione split tunneling, un kill switch automatico e supporto clienti disponibile 24/7 via live chat.

Surfshark è un servizio VPN user-friendly e sicuro, con eccellenti capacità di superare restrizioni geografiche nei servizi di streaming. Pro Connessioni illimitate su dispositivi illimitati con un solo abbonamento, Prezzo molto competitivo, tra i più economici del settore, Rete ampia con oltre 3.200 server in 100+ paesi, Funzionalità avanzate: CleanWeb, MultiHop, Kill Switch e modalità Camouflage Contro Velocità occasionalmente inferiore rispetto ai top competitor su server molto distanti, L'app desktop può risultare meno intuitiva per utenti meno esperti, Sede legale trasferita nei Paesi Bassi (paese UE con obblighi di cooperazione legale), Il servizio di streaming non sblocca sempre tutte le librerie di ogni piattaforma

Surfshark VPN è una delle soluzioni VPN più popolari sul mercato, apprezzata per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo e per la possibilità di connettere un numero illimitato di dispositivi con un unico abbonamento. Fondata nel 2018 e con sede nelle Isole Vergini Britanniche (ora Paesi Bassi), Surfshark ha rapidamente conquistato milioni di utenti in tutto il mondo.

Grazie a una rete di oltre 3.200 server in più di 100 paesi, Surfshark garantisce connessioni veloci e stabili per navigare in anonimato, accedere a contenuti geo-bloccati e proteggere i propri dati su reti Wi-Fi pubbliche. Supporta protocolli avanzati come WireGuard, OpenVPN e IKEv2, assicurando un alto livello di sicurezza e velocità.

Tra le funzionalità distintive troviamo il CleanWeb (blocco di pubblicità e malware), la modalità Camouflage (per nascondere l'uso della VPN anche all'ISP), il Kill Switch automatico e la funzione MultiHop per instradare il traffico attraverso due server contemporaneamente. Surfshark è compatibile con Windows, macOS, Android, iOS, Linux, browser e smart TV.

La politica no-log verificata da audit indipendenti garantisce che nessun dato di navigazione venga registrato o condiviso. I piani di abbonamento sono tra i più convenienti della categoria, con offerte pluriennali a prezzi particolarmente competitivi e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

PrivadoVPN offre un generoso piano gratuito con 10GB al mese e 12 posizioni server, che promette performance migliori grazie al protocollo WireGuard. Pro Piano gratuito generoso con 10 GB/mese senza pubblicità, Sede in Svizzera con rigorosa politica zero-log, Crittografia AES-256 e supporto a WireGuard, OpenVPN e IKEv2, Compatibile con molti dispositivi e fino a 10 connessioni simultanee Contro Rete di server più piccola rispetto ai principali concorrenti, Il piano gratuito è limitato a un solo server e un dispositivo, Velocità non sempre costanti su server molto distanti, Manca un audit di sicurezza indipendente pubblicamente disponibile

Privado VPN è un servizio di rete privata virtuale con sede in Svizzera, paese rinomato per le sue severe leggi sulla privacy dei dati. Lanciato nel 2019, Privado VPN si distingue per la sua politica zero-log verificata, che garantisce che nessuna attività degli utenti venga registrata o condivisa con terze parti.



Il servizio offre una crittografia AES-256, considerata lo standard militare, e supporta protocolli moderni come OpenVPN, IKEv2 e WireGuard, assicurando connessioni veloci e sicure. Privado VPN dispone di una rete di oltre 300 server distribuiti in più di 45 paesi, consentendo agli utenti di sbloccare contenuti geo-limitati su piattaforme come Netflix, Hulu e Disney+.





Uno dei punti di forza più apprezzati è il piano gratuito, che offre ben 10 GB di traffico mensile — uno dei più generosi nel settore delle VPN gratuite — senza pubblicità e con un server dedicato. I piani a pagamento permettono connessioni simultanee su fino a 10 dispositivi, compatibili con Windows, macOS, Android, iOS, Android TV e router.



Privado VPN include anche funzionalità avanzate come il kill switch, la protezione contro i leak DNS e IPv6, e lo split tunneling, rendendolo una scelta solida sia per utenti alle prime armi che per quelli più esperti in materia di sicurezza informatica.

CyberGhost offre un servizio VPN competitivo con connessioni ottimali per lo streaming e un'assistenza clienti efficace e tempestiva. Pro Vasta rete con oltre 9.000 server in 91 paesi, Server ottimizzati per lo streaming e il torrenting, Politica no-log verificata e crittografia AES-256 bit, Garanzia di rimborso di 45 giorni sui piani lunghi Contro Velocità non sempre costanti sui server più lontani, L'app desktop può risultare meno intuitiva rispetto alla versione mobile, Non ideale per utenti in paesi con censura molto restrittiva (es. Cina), Prezzo del piano mensile relativamente alto

CyberGhost VPN è uno dei servizi VPN più popolari al mondo, con una rete di oltre 9.000 server distribuiti in più di 91 paesi. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle funzionalità avanzate, è adatto sia agli utenti principianti che a quelli più esperti.



Il servizio offre una crittografia AES a 256 bit, protocolli sicuri come OpenVPN, IKEv2 e WireGuard, e una rigorosa politica no-log, garantendo la massima privacy durante la navigazione. CyberGhost è particolarmente apprezzato per lo streaming: dispone di server ottimizzati per piattaforme come Netflix, Disney+, BBC iPlayer e molte altre.



Con un unico abbonamento è possibile connettere fino a 7 dispositivi contemporaneamente, ed è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, router e Smart TV. CyberGhost include inoltre funzionalità aggiuntive come il blocco di annunci e malware, la protezione Wi-Fi automatica e un kill switch integrato.



I piani a lungo termine, come quello triennale, offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, rendendolo una delle VPN più convenienti sul mercato. CyberGhost è gestito dalla società rumena Kape Technologies e offre una garanzia di rimborso di 45 giorni sui piani a lungo termine.

Hide.me è una VPN con 10 GB al mese gratuiti, ma con limiti sulla scelta dei server e sui dispositivi. Pro Politica no-log certificata e sede in Malesia (fuori dagli accordi 5/9/14 Eyes), Piano gratuito con 10 GB mensili senza carta di credito, Supporto a numerosi protocolli VPN, incluso WireGuard, Connessioni simultanee illimitate nei piani premium Contro Il piano gratuito è limitato a 5 server e 10 GB/mese, Velocità inferiori rispetto ad alcuni competitor di punta, Interfaccia utente meno moderna rispetto ad altri servizi VPN, Prezzo leggermente più alto rispetto ad alcune alternative

Hide.me è un servizio VPN fondato nel 2012 e con sede in Malesia, paese non soggetto agli accordi di sorveglianza internazionale (5/9/14 Eyes). Grazie alla sua politica no-log certificata, Hide.me non raccoglie né conserva alcun dato relativo all'attività degli utenti, garantendo la massima privacy durante la navigazione.



Il servizio mette a disposizione oltre 2.000 server in più di 75 paesi, consentendo di sbloccare contenuti geo-limitati e di navigare in modo anonimo da qualsiasi parte del mondo. Hide.me supporta i principali protocolli VPN, tra cui WireGuard, OpenVPN, IKEv2, SSTP e SoftEther, offrendo flessibilità e prestazioni elevate su ogni dispositivo.



Una delle caratteristiche più apprezzate è la presenza di un piano gratuito che offre 10 GB di traffico mensile e accesso a 5 server, ideale per chi vuole testare il servizio senza impegno. I piani a pagamento includono connessioni simultanee illimitate, kill switch integrato e supporto per lo split tunneling.



Hide.me è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS e router, e offre un'estensione per browser. Il supporto clienti è disponibile 24/7 tramite live chat ed email, con tempi di risposta rapidi e personale competente.