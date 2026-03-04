La Svizzera è spesso considerata un paradiso della privacy, e non a torto: le leggi elvetiche sulla protezione dei dati sono tra le più solide d'Europa, e il paese non fa parte né dell'UE né delle alleanze di sorveglianza Five Eyes, Nine Eyes o Fourteen Eyes. Eppure, navigare online in Svizzera non è privo di rischi. Tracker pubblicitari, reti Wi-Fi pubbliche non sicure, restrizioni geografiche sui contenuti e la crescente sofisticazione delle minacce informatiche sono realtà quotidiane anche per gli utenti più attenti. Una VPN di qualità rappresenta uno degli strumenti più efficaci per affrontare questi problemi, ma scegliere quella giusta non è affatto semplice: il mercato è saturo di opzioni, le promesse di marketing sono spesso esagerate, e una scelta sbagliata può addirittura esporre i tuoi dati più di quanto non li protegga.
Per questa guida abbiamo analizzato in profondità le principali VPN disponibili per gli utenti in Svizzera, mettendole alla prova con criteri tecnici rigorosi e scenari d'uso reali. Il nostro obiettivo non è semplicemente stilare una classifica, ma aiutarti a capire quali caratteristiche contano davvero e perché, così da permetterti di fare una scelta consapevole in base alle tue esigenze specifiche.
Prodotti
NordVPN
La migliore
NordVPN è un fornitore di VPN affidabile, ideale per lo streaming di alta qualità e per bypassare le restrizioni geografiche.
Pro
Oltre 6.000 server in 111 paesi per connessioni veloci e globali, Crittografia AES-256 e protocollo NordLynx ad alte prestazioni, Politica no-log verificata da audit indipendenti, Fino a 10 connessioni simultanee con un solo abbonamento
Contro
Il prezzo mensile (senza piano annuale) è relativamente elevato, Alcune funzionalità avanzate richiedono piani più costosi (NordVPN Plus/Ultimate), L'app desktop può risultare meno intuitiva per utenti alle prime armi, Velocità variabili su server molto distanti geograficamente
Dal punto di vista della sicurezza, NordVPN utilizza la crittografia AES-256, considerata lo standard militare, e supporta protocolli avanzati come NordLynx (basato su WireGuard), OpenVPN e IKEv2/IPSec. La funzione Double VPN instrada il traffico attraverso due server separati per una protezione ulteriore, mentre la funzione Onion over VPN combina la rete Tor con la VPN.
NordVPN ha una rigorosa politica no-log, verificata da audit indipendenti condotti da società come PricewaterhouseCoopers e Deloitte, il che significa che nessun dato relativo all'attività dell'utente viene registrato o condiviso. La sede a Panama garantisce inoltre che il servizio non sia soggetto alle leggi sulla conservazione dei dati dell'UE o degli USA.
Il servizio è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS e browser come Chrome e Firefox, con supporto fino a 10 dispositivi simultanei per ogni abbonamento. Funzionalità aggiuntive includono il Kill Switch, la protezione da malware e tracker con Threat Protection, e server ottimizzati per lo streaming e il P2P.
I piani di abbonamento di NordVPN variano da mensile a biennale, con i piani a lungo termine che offrono un risparmio significativo. È disponibile anche una garanzia di rimborso di 30 giorni, che consente di testare il servizio senza rischi.
Proton VPN
La migliore per la privacy
Proton VPN è una soluzione VPN affidabile e trasparente grazie all'uso di app open-source e al protocollo WireGuard.
Pro
Politica no-log verificata da audit indipendenti, Piano gratuito illimitato senza pubblicità, Basato in Svizzera con elevate tutele sulla privacy, Codice open source e protocolli sicuri (WireGuard, OpenVPN)
Contro
Velocità inferiori rispetto ad alcuni competitor nei server più distanti, Il piano gratuito limita l'accesso a pochi paesi e server, Interfaccia utente meno intuitiva rispetto ad altri VPN, Prezzo dei piani premium relativamente alto
Proton VPN adotta una rigorosa politica no-log, verificata da audit indipendenti, che garantisce che nessuna attività dell'utente venga registrata o condivisa con terze parti. Il servizio supporta protocolli avanzati come OpenVPN, WireGuard e IKEv2, assicurando connessioni veloci e sicure su tutti i dispositivi.
Una delle caratteristiche più distintive è la disponibilità di un piano gratuito illimitato in termini di banda, senza pubblicità né vendita dei dati degli utenti — una rarità nel panorama delle VPN gratuite. I piani a pagamento offrono funzionalità aggiuntive come Secure Core (routing del traffico attraverso più server in paesi ad alta privacy), NetShield (blocco di malware, tracker e pubblicità) e accesso a server in oltre 90 paesi.
Proton VPN è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android e iOS, e il suo codice sorgente è open source, permettendo verifiche indipendenti della sicurezza. È una scelta eccellente per chi cerca una VPN affidabile, trasparente e orientata alla privacy.
Express VPN
La più veloce
ExpressVPN è una delle top VPN per sicurezza e velocità, con capacità di bypassare restrizioni geografiche e garantire streaming di alta qualità.
Pro
Velocità di connessione elevata grazie al protocollo Lightway, Ampia rete di server in oltre 105 paesi, Politica no-log certificata da audit indipendenti, Compatibile con numerosi dispositivi e piattaforme di streaming
Contro
Costo mensile tra i più alti del mercato VPN, Numero di dispositivi simultanei limitato a 8, Non ideale per chi cerca funzionalità avanzate di configurazione manuale, L'app non mostra la posizione esatta dei server all'interno dei paesi
ExpressVPN è uno dei servizi VPN più conosciuti e affidabili al mondo, scelto da milioni di utenti per la sua velocità elevata, la sua sicurezza e la semplicità d'uso. Grazie a una rete di oltre 3.000 server distribuiti in 105 paesi, ExpressVPN permette di navigare in modo anonimo, aggirare le restrizioni geografiche e proteggere i propri dati su qualsiasi rete, incluse le Wi-Fi pubbliche.
Il servizio utilizza il protocollo proprietario Lightway, progettato per offrire connessioni ultra-rapide senza compromettere la sicurezza. La crittografia AES-256 garantisce che i dati degli utenti siano sempre al sicuro, mentre la politica no-log certificata assicura che nessuna attività venga registrata o condivisa con terze parti.
ExpressVPN è compatibile con tutti i principali dispositivi e sistemi operativi: Windows, macOS, Linux, iOS, Android, router, smart TV e molto altro. È possibile connettere fino a 8 dispositivi simultaneamente con un singolo abbonamento. L'interfaccia intuitiva lo rende adatto sia ai principianti che agli utenti più esperti.
Oltre alla navigazione sicura, ExpressVPN è particolarmente apprezzato per la sua capacità di sbloccare contenuti in streaming come Netflix, Disney+, BBC iPlayer e molte altre piattaforme. Il servizio offre anche una funzione split tunneling, un kill switch automatico e supporto clienti disponibile 24/7 via live chat.
Surfshark VPN
Miglior rapporto prezzo-qualità
Surfshark è un servizio VPN user-friendly e sicuro, con eccellenti capacità di superare restrizioni geografiche nei servizi di streaming.
Pro
Connessioni illimitate su dispositivi illimitati con un solo abbonamento, Prezzo molto competitivo, tra i più economici del settore, Rete ampia con oltre 3.200 server in 100+ paesi, Funzionalità avanzate: CleanWeb, MultiHop, Kill Switch e modalità Camouflage
Contro
Velocità occasionalmente inferiore rispetto ai top competitor su server molto distanti, L'app desktop può risultare meno intuitiva per utenti meno esperti, Sede legale trasferita nei Paesi Bassi (paese UE con obblighi di cooperazione legale), Il servizio di streaming non sblocca sempre tutte le librerie di ogni piattaforma
Surfshark VPN è una delle soluzioni VPN più popolari sul mercato, apprezzata per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo e per la possibilità di connettere un numero illimitato di dispositivi con un unico abbonamento. Fondata nel 2018 e con sede nelle Isole Vergini Britanniche (ora Paesi Bassi), Surfshark ha rapidamente conquistato milioni di utenti in tutto il mondo.
Grazie a una rete di oltre 3.200 server in più di 100 paesi, Surfshark garantisce connessioni veloci e stabili per navigare in anonimato, accedere a contenuti geo-bloccati e proteggere i propri dati su reti Wi-Fi pubbliche. Supporta protocolli avanzati come WireGuard, OpenVPN e IKEv2, assicurando un alto livello di sicurezza e velocità.
Tra le funzionalità distintive troviamo il CleanWeb (blocco di pubblicità e malware), la modalità Camouflage (per nascondere l'uso della VPN anche all'ISP), il Kill Switch automatico e la funzione MultiHop per instradare il traffico attraverso due server contemporaneamente. Surfshark è compatibile con Windows, macOS, Android, iOS, Linux, browser e smart TV.
La politica no-log verificata da audit indipendenti garantisce che nessun dato di navigazione venga registrato o condiviso. I piani di abbonamento sono tra i più convenienti della categoria, con offerte pluriennali a prezzi particolarmente competitivi e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.
Privado VPN
Con piano gratis da 10GB
PrivadoVPN offre un generoso piano gratuito con 10GB al mese e 12 posizioni server, che promette performance migliori grazie al protocollo WireGuard.
Pro
Piano gratuito generoso con 10 GB/mese senza pubblicità, Sede in Svizzera con rigorosa politica zero-log, Crittografia AES-256 e supporto a WireGuard, OpenVPN e IKEv2, Compatibile con molti dispositivi e fino a 10 connessioni simultanee
Contro
Rete di server più piccola rispetto ai principali concorrenti, Il piano gratuito è limitato a un solo server e un dispositivo, Velocità non sempre costanti su server molto distanti, Manca un audit di sicurezza indipendente pubblicamente disponibile
Il servizio offre una crittografia AES-256, considerata lo standard militare, e supporta protocolli moderni come OpenVPN, IKEv2 e WireGuard, assicurando connessioni veloci e sicure. Privado VPN dispone di una rete di oltre 300 server distribuiti in più di 45 paesi, consentendo agli utenti di sbloccare contenuti geo-limitati su piattaforme come Netflix, Hulu e Disney+.
Uno dei punti di forza più apprezzati è il piano gratuito, che offre ben 10 GB di traffico mensile — uno dei più generosi nel settore delle VPN gratuite — senza pubblicità e con un server dedicato. I piani a pagamento permettono connessioni simultanee su fino a 10 dispositivi, compatibili con Windows, macOS, Android, iOS, Android TV e router.
Privado VPN include anche funzionalità avanzate come il kill switch, la protezione contro i leak DNS e IPv6, e lo split tunneling, rendendolo una scelta solida sia per utenti alle prime armi che per quelli più esperti in materia di sicurezza informatica.
CyberGhost VPN
La migliore per lo streaming
CyberGhost offre un servizio VPN competitivo con connessioni ottimali per lo streaming e un'assistenza clienti efficace e tempestiva.
Pro
Vasta rete con oltre 9.000 server in 91 paesi, Server ottimizzati per lo streaming e il torrenting, Politica no-log verificata e crittografia AES-256 bit, Garanzia di rimborso di 45 giorni sui piani lunghi
Contro
Velocità non sempre costanti sui server più lontani, L'app desktop può risultare meno intuitiva rispetto alla versione mobile, Non ideale per utenti in paesi con censura molto restrittiva (es. Cina), Prezzo del piano mensile relativamente alto
Il servizio offre una crittografia AES a 256 bit, protocolli sicuri come OpenVPN, IKEv2 e WireGuard, e una rigorosa politica no-log, garantendo la massima privacy durante la navigazione. CyberGhost è particolarmente apprezzato per lo streaming: dispone di server ottimizzati per piattaforme come Netflix, Disney+, BBC iPlayer e molte altre.
Con un unico abbonamento è possibile connettere fino a 7 dispositivi contemporaneamente, ed è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, router e Smart TV. CyberGhost include inoltre funzionalità aggiuntive come il blocco di annunci e malware, la protezione Wi-Fi automatica e un kill switch integrato.
I piani a lungo termine, come quello triennale, offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, rendendolo una delle VPN più convenienti sul mercato. CyberGhost è gestito dalla società rumena Kape Technologies e offre una garanzia di rimborso di 45 giorni sui piani a lungo termine.
Hide.me
La migliore gratis
Hide.me è una VPN con 10 GB al mese gratuiti, ma con limiti sulla scelta dei server e sui dispositivi.
Pro
Politica no-log certificata e sede in Malesia (fuori dagli accordi 5/9/14 Eyes), Piano gratuito con 10 GB mensili senza carta di credito, Supporto a numerosi protocolli VPN, incluso WireGuard, Connessioni simultanee illimitate nei piani premium
Contro
Il piano gratuito è limitato a 5 server e 10 GB/mese, Velocità inferiori rispetto ad alcuni competitor di punta, Interfaccia utente meno moderna rispetto ad altri servizi VPN, Prezzo leggermente più alto rispetto ad alcune alternative
Il servizio mette a disposizione oltre 2.000 server in più di 75 paesi, consentendo di sbloccare contenuti geo-limitati e di navigare in modo anonimo da qualsiasi parte del mondo. Hide.me supporta i principali protocolli VPN, tra cui WireGuard, OpenVPN, IKEv2, SSTP e SoftEther, offrendo flessibilità e prestazioni elevate su ogni dispositivo.
Una delle caratteristiche più apprezzate è la presenza di un piano gratuito che offre 10 GB di traffico mensile e accesso a 5 server, ideale per chi vuole testare il servizio senza impegno. I piani a pagamento includono connessioni simultanee illimitate, kill switch integrato e supporto per lo split tunneling.
Hide.me è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS e router, e offre un'estensione per browser. Il supporto clienti è disponibile 24/7 tramite live chat ed email, con tempi di risposta rapidi e personale competente.
Velocità e stabilità della connessione
Una VPN che rallenta drasticamente la tua connessione è una VPN inutilizzabile nella pratica quotidiana. Abbiamo misurato le prestazioni di ciascun provider su server locali in Svizzera e su server internazionali, simulando attività diverse: navigazione generale, streaming in HD e 4K, videoconferenze e trasferimento di file di grandi dimensioni. Abbiamo privilegiato i provider che adottano protocolli moderni come WireGuard, oggi lo standard di riferimento per il miglior equilibrio tra velocità e sicurezza.
Qualità della crittografia e sicurezza tecnica
Non tutte le VPN offrono lo stesso livello di protezione. Abbiamo verificato l'utilizzo della crittografia AES-256, la presenza di un kill switch affidabile (che interrompe il traffico internet in caso di disconnessione improvvisa dalla VPN) e la protezione contro i DNS leak, uno dei vettori più comuni attraverso cui la tua identità può essere esposta senza che tu te ne accorga. Abbiamo inoltre valutato la disponibilità di funzionalità avanzate come la Multi-hop connection, che instrada il traffico attraverso due server VPN distinti per un livello di anonimato superiore.
Politica no-log e giurisdizione legale
Questo è forse il criterio più sottovalutato dagli utenti alle prime armi, ma è uno dei più importanti. Una VPN che dichiara di non registrare i tuoi dati ma ha sede in un paese con leggi sulla sorveglianza invasive vale ben poco. Abbiamo esaminato le privacy policy di ciascun provider, verificato se hanno superato audit indipendenti e tenuto conto della loro giurisdizione legale. I provider con sede in Svizzera, come Proton VPN, godono di un vantaggio naturale in questo senso, ma non sono gli unici ad offrire garanzie solide.
Server locali e copertura internazionale
Per chi si trova in Svizzera temporaneamente (per lavoro, studio o turismo) la presenza di server locali è fondamentale per garantire connessioni stabili e latenze basse. Ma è altrettanto importante poter contare su una solida copertura internazionale: se sei abituato ad accedere a contenuti del tuo paese d'origine, avrai bisogno di server affidabili anche nella tua area geografica di riferimento. Abbiamo valutato sia il numero che la qualità dei server disponibili, dando preferenza ai provider che utilizzano infrastrutture proprie piuttosto che server in affitto.
Accesso ai contenuti del proprio paese dall'estero
Una delle esigenze più comuni per chi si trova in Svizzera provenendo da un altro paese è mantenere l'accesso ai servizi di streaming e ai contenuti a cui è abituato a casa. Netflix, DAZN, Rai Play e molti altri servizi applicano restrizioni geografiche che possono rendere inaccessibile parte del catalogo o l'intera piattaforma una volta fuori dal proprio paese. Abbiamo testato ciascun provider verificando la capacità di sbloccare i principali servizi internazionali, con particolare attenzione all'affidabilità nel tempo, poiché le piattaforme aggiornano costantemente i sistemi di rilevamento delle migliori VPN per lo streaming.
Rapporto qualità-prezzo e facilità d'uso
Una VPN eccellente sul piano tecnico ma difficile da configurare o troppo costosa rispetto alle alternative non è necessariamente la scelta giusta per tutti. Abbiamo considerato la struttura dei prezzi, la disponibilità di piani flessibili, la qualità delle app su diverse piattaforme (Windows, macOS, iOS, Android) e la reattività del supporto clienti. Abbiamo inoltre incluso nella selezione le migliori opzioni gratuite, per chi vuole una protezione di base senza impegno economico.
Usare una VPN in Svizzera è legale per i visitatori stranieri?
È una delle domande più frequenti tra chi arriva in Svizzera dall'estero. La risposta è sì: l'uso di una VPN è perfettamente legale in Svizzera, indipendentemente dalla nazionalità dell'utente. Non esiste alcuna norma che vieti ai visitatori stranieri di utilizzare questi strumenti per proteggere la propria privacy o accedere a contenuti del proprio paese d'origine. Vale però la stessa regola che si applica ovunque: la VPN non è uno scudo per attività illecite. Se quello che fai è illegale in Svizzera, usare una VPN non ti mette al riparo dalle conseguenze legali.
Le leggi svizzere sulla privacy mi proteggono anche come straniero?
Sì. La Svizzera non fa parte dell'Unione Europea e non aderisce alle alleanze di sorveglianza internazionale come Five Eyes o Fourteen Eyes, il che la rende una giurisdizione particolarmente favorevole per la protezione dei dati personali. La legge federale sulla protezione dei dati (nLPD), aggiornata nel 2023, si applica a chiunque si trovi sul territorio svizzero, indipendentemente dalla nazionalità. Questo significa che i provider VPN con sede in Svizzera operano in un contesto legale che offre garanzie solide anche per gli utenti stranieri.
Posso continuare a usare la mia VPN abituale anche in Svizzera?
Nella maggior parte dei casi sì, ma non è scontato. Alcune VPN hanno una copertura limitata di server svizzeri, il che può tradursi in connessioni lente o instabili una volta in Svizzera. Inoltre, se la tua VPN attuale non dispone di server in Svizzera o nelle aree geografiche vicine, potresti riscontrare difficoltà nell'accedere a servizi locali o nel mantenere una connessione performante. Prima di partire, verifica che il tuo provider abbia server svizzeri e che supporti i servizi che intendi utilizzare durante il soggiorno.
VPN gratuita o a pagamento: cosa conviene a chi è in Svizzera per un periodo limitato?
Per soggiorni brevi, una VPN gratuita di qualità come Proton VPN o Windscribe può essere sufficiente per le esigenze di base, come proteggere la connessione su reti Wi-Fi pubbliche o accedere occasionalmente a contenuti geo-bloccati. Per soggiorni più lunghi, o se hai necessità di streaming continuativo e connessioni stabili per il lavoro, un abbonamento a pagamento offre un'esperienza notevolmente superiore, con velocità più alte, nessun limite di banda e un numero maggiore di server tra cui scegliere.
Quanti dispositivi posso proteggere con una sola VPN?
Per chi viaggia con più dispositivi (laptop, smartphone e tablet) è una domanda pratica molto importante. La maggior parte delle VPN incluse in questa guida consente di connettere simultaneamente da 5 a 10 dispositivi con un singolo account. Surfshark non pone alcun limite al numero di dispositivi connessi contemporaneamente, il che la rende una scelta ideale per chi porta con sé molti dispositivi o vuole condividere l'abbonamento con altri membri del proprio gruppo di viaggio.
La VPN protegge su reti Wi-Fi pubbliche in Svizzera?
Sì, ed è probabilmente lo scenario in cui l'uso di una VPN è più consigliabile per un visitatore straniero. Aeroporti, hotel, caffè, stazioni ferroviarie e spazi di coworking offrono connessioni Wi-Fi gratuite che sono però notoriamente vulnerabili ad attacchi di tipo man-in-the-middle, in cui un malintenzionato intercetta il traffico tra il tuo dispositivo e il router. Una VPN cifra tutto il traffico in uscita dal tuo dispositivo, rendendo questi attacchi sostanzialmente inefficaci. È una buona abitudine attivarla automaticamente ogni volta che ci si connette a una rete che non si controlla direttamente, specialmente in luoghi ad alta frequentazione turistica come Zurigo, Ginevra o Losanna.
Come scegliere la VPN giusta in base al proprio profilo d'uso?
Non esiste una VPN universalmente migliore per tutti: la scelta dipende da cosa ti aspetti dallo strumento durante il tuo soggiorno in Svizzera. Chi viaggia per lavoro e ha bisogno di accedere in modo sicuro a reti aziendali da remoto dovrebbe privilegiare stabilità della connessione, compatibilità con i principali sistemi operativi e qualità del supporto tecnico. Chi è in Svizzera per turismo o studio e vuole continuare a guardare i propri servizi di streaming abituali dovrebbe concentrarsi sulla capacità del provider di sbloccare i contenuti del proprio paese. Chi ha principalmente esigenze di privacy e sicurezza dovrebbe dare priorità alla politica no-log e alle funzionalità di protezione avanzata.