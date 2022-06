Tutte le bolle speculative, prima o poi, esplodono. Ed è quello che stiamo vedendo (finalmente, secondo più di un utente) con il crash delle criptovalute. Tra il quadro di instabilità internazionale, le misure più restrittive adottate dalla Cina nei confronti del mining, l’inflazione e l’imminente fine del proof-of-work per Ethereum (anche se “The Merge” è stato nuovamente rinviato), che passerà al modello proof-of-stake (che non richiederà più l’uso delle GPU) per la salvaguardia dell’integrità della blockchain, i topi iniziano ad abbandonare la nave.

Nel pieno della corsa all’oro, quando miner e speculatori vari (i cosiddetti scalper) hanno iniziato a fare incetta di schede grafiche, lasciando a bocca asciutta molti degli utenti per cui quelle schede erano state commercializzate e determinando un aumento folle dei prezzi di quelle poche unità arrivate sugli scaffali, Bitcoin aveva toccato un picco di oltre 60 mila euro come valore unitario, e anche Ethereum prometteva molto bene. Di conseguenza, in molti si sono sfregati le mani pensando di poter ottenere un ritorno sull’investimento veloce e sostanziale.

Al momento della scrittura di questo articolo, BTC ha un valore di poco più di 19 mila euro, mentre ETH si attesta a poco più di mille, di conseguenza non deve stupire il fatto che i miner stiano iniziando a svendere le proprie GPU, per limitare i danni e recuperare quanto più denaro possibile prima del possibile (secondo alcuni inevitabile) crash delle cripto.

GPU flood is here.

Chinese miners and South Asian ecafes now dismantling their mining rigs and putting cards up for auction on livestreams.

3060 Ti's going for $300-$350 US … pic.twitter.com/kphmIt7vZw

— Hassan Mujtaba (@hms1193) June 21, 2022