Monitor gaming KTC a PREZZI SUPER per il Black Friday!

Il Black Friday di Amazon è finalmente iniziato, e quest'anno gli appassionati di gaming hanno un motivo in più per esultare: KTC, rinomato produttore di monitor ad alte prestazioni, propone sconti imperdibili su alcuni dei suoi modelli più apprezzati. Se state cercando di migliorare la vostra esperienza di gioco con un nuovo monitor gaming, questo è il momento ideale per approfittare delle offerte esclusive disponibili su Amazon.

Vedi monitor KTC su Amazon

Offerte Black Friday KTC, perché approfittarne?

KTC H27S17 è un monitor curvo da 27 pollici con risoluzione QHD di 2.560x1.440 pixel, progettato per offrire un'immersione totale nel gioco. Con una frequenza di aggiornamento massima di 180Hz e un tempo di risposta di 1ms, garantisce fluidità e reattività, ideali per i giochi più frenetici. La tecnologia FreeSync Premium assicura una sincronizzazione perfetta tra scheda grafica e monitor, eliminando tearing e stuttering. In occasione del Black Friday, il prezzo scende da 199,99€ a 169,99€.

Per chi cerca un monitor più compatto senza rinunciare alle prestazioni, il KTC Q24T09 da 24 pollici offre una risoluzione QHD di 2560x1440 pixel e una frequenza di aggiornamento di 180Hz. Il pannello Fast IPS garantisce colori vividi e angoli di visione ampi, mentre il supporto a FreeSync e G-Sync assicura un gameplay senza interruzioni. Durante il Black Friday, il prezzo passa da 199,99€ a 169,99€ con il coupon attivabile in pagina.

Per chi desidera il massimo della risoluzione, il KTC H27P22S offre un display da 27 pollici con risoluzione 4K di 3840x2160 pixel. La frequenza di aggiornamento di 160Hz e il tempo di risposta di 1ms lo rendono perfetto sia per il gaming che per la produttività. La compatibilità con HDR400 e una gamma cromatica sRGB del 132% garantiscono immagini dettagliate e colori accurati. In occasione del Black Friday, il prezzo viene ridotto da 399,99€ a 349,99€.

Non lasciatevi sfuggire queste offerte esclusive per il Black Friday. Che siate giocatori professionisti o appassionati, i monitor KTC offrono prestazioni elevate a prezzi competitivi. Visitate le pagine prodotto su Amazon per ulteriori dettagli e per effettuare l'acquisto. Affrettatevi, le promozioni sono valide fino a esaurimento scorte!

