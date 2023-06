State pensando di migliorare drasticamente la vostra esperienza videoludica con un ottimo monitor da gaming, ma non volete spendere una fortuna? Allora non possiamo che segnalarvi questa ottima offerta di eBay, che oggi propone l’eccezionale Samsung Odyssey G5 con schermo curvo, uno dei monitor da gaming migliori al mondo, con un importante ribasso di ben 130€.

La promozione fa calare il prezzo da 359,99€ ad appena 229,99€. Uno sconto del 36% su un prodotto di questa qualità non si trova facilmente, per cui vi invitiamo caldamente a cogliere al volo questa occasione, prima che la promo o le scorte si esauriscano.

Il Samsung Odyssey G5 è perfetto non solo per il gaming, ma anche per il lavoro e l’intrattenimento. Con il suo pannello IPS da 32″ e la risoluzione WQHD, potrete godere di immagini di altissima qualità. I colori sono ricchi di contrasto, i neri ultra-profondi e la luminosità raggiunge livelli senza precedenti, che siate immersi in un videogioco, un film o una serie TV.

Il design leggermente curvo dello schermo è il punto di forza di questo monitor, che vi permetterà di immergervi completamente nei contenuti che state visualizzando. Durante le vostre sessioni di gioco, questo aspetto sarà particolarmente vantaggioso: infatti, riuscirete a individuare i nemici anche nelle zone più esterne del campo visivo, ottenendo così un vantaggio tattico significativo.

Questo straordinario monitor supporta anche un’eccezionale frequenza di aggiornamento di 144 Hz, garantendo un gameplay estremamente fluido e senza ritardi nell’input. Inoltre, è compatibile con le tecnologie G-Sync e AMD FreeSync, che migliorano ulteriormente l’impatto visivo dei vostri giochi preferiti, eliminando cali di frame e sfocature.

Infine, va certamente menzionato il suo design elegante e minimalista: lo schermo quasi senza bordi e le rifiniture semplici ma sofisticate conferiranno un tocco di classe alla vostra postazione, armonizzandosi perfettamente con il resto del setup. Inoltre, sul retro del monitor troverete tutte le porte di cui avrete bisogno, come HDMI e DisplayPort.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina eBay dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

