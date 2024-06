Monitor gaming Samsung Odyssey G3 a MENO DI 130€: ecco l'offerta del giorno!

Alla ricerca di un nuovo monitor gaming a un prezzo vantaggioso? Oggi su Amazon potete acquistare il Samsung Odyssey G3 a soli 129,90€, con uno sconto del 19% rispetto al prezzo di listino di 159,90€. Sebbene lo sconto possa sembrare modesto, è il prezzo più basso mai raggiunto da questo prodotto, quindi vi consigliamo vivamente di approfittare di questa occasione!

Samsung Odyssey G3, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Odyssey G3 è il monitor ideale per una vasta gamma di appassionati di videogiochi, in particolare per coloro che desiderano un equilibrio perfetto tra alte prestazioni tecniche e un prezzo accessibile. Questo modello, con uno schermo da 24 pollici e risoluzione Full HD, offre un'esperienza visiva coinvolgente grazie al pannello VA, che garantisce ampi angoli di visione e un eccellente contrasto. Con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, permette di godere di immagini fluide e senza sfocature, essenziali nei giochi ad alta velocità, mentre la tecnologia FreeSync Premium assicura una sincronizzazione impeccabile tra monitor e scheda grafica, eliminando qualsiasi scatto o ritardo.

Per chi cerca funzionalità aggiuntive pensate per lunghe sessioni di gioco, il Samsung Odyssey G3 offre caratteristiche come il Flicker Free e l'Eye Saver Mode, particolarmente utili per ridurre l'affaticamento visivo. Inoltre, la possibilità di regolare altezza, inclinazione e rotazione rende questo monitor estremamente versatile, adattandosi facilmente a qualsiasi tipo di scrivania o configurazione multi-monitor.

Insomma, in offerta a soli 129,90€, il Samsung Odyssey G3 rappresenta un'ottima opportunità per tutti gli appassionati di gaming alla ricerca di un monitor ad alte prestazioni senza spendere troppo. La combinazione di una qualità d'immagine eccellente, una velocità di risposta rapida e funzioni orientate al comfort visivo, rendono questo monitor una scelta ideale per migliorare la vostra esperienza di gioco.

Vedi offerta su Amazon