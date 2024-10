Mouse HP Z3700 wireless a un prezzo SHOCK! (-20%)

Il mouse HP Z3700 è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero conveniente di soli 23€, rispetto al suo prezzo originale di 29€. Questo significa che potrete beneficiare di uno sconto del 20%! È il momento perfetto per acquistare questo accessorio dall'elegante design, compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Dotato della tecnologia LED blu, permette di lavorare comodamente su quasi tutte le superfici e il suo ricevitore USB wireless garantisce un collegamento affidabile. Non perdete l'occasione di migliorare la vostra produttività con questo pratico e stiloso mouse wireless.

Mouse HP Z3700, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse HP Z3700 è l'ideale per chi è sempre in movimento e necessita di un dispositivo affidabile e pratico per la propria attività lavorativa o per il tempo libero. Questo mouse wireless soddisfa le esigenze di coloro che desiderano coniugare design e funzionalità senza compromessi. La sua ergonomia è progettata per offrire comfort anche durante lunghe sessioni di uso, rendendolo perfetto sia per destrorsi che per mancini.

Per gli appassionati di tecnologia che cercano un prodotto dalla lunga durata, il mouse HP Z3700 rappresenta una scelta vincente grazie alla sua autonomia fino a 16 mesi con una sola batteria AA. Questo aspetto, unito alla praticità di un ricevitore USB 2.4 GHz che può essere facilmente trasportato all'interno del mouse stesso, rende questo dispositivo estremamente conveniente per chi vuole evitare frequenti sostituzioni o ricariche.

Il mouse HP Z3700 Wireless si distingue per la sua elevata compatibilità con dispositivi che supportano il Bluetooth 5.0 e il dongle USB-A a 2,4 GHz, operando fluentemente con sistemi come Windows 10, Windows 11, macOS e Chrome OS. Offre una connettività impeccabile, sia che si scelga di utilizzare la connessione Bluetooth 5.0 o inserire direttamente il dongle USB-A nel PC.

Attualmente proposto al prezzo di 23€, rispetto al prezzo originale di 29€, il mouse HP Z3700 rappresenta un'ottima opportunità per chi cerca una soluzione wireless affidabile, performante e di stile. La sua compatibilità estesa, design pratico, e la durata della batteria a lungo termine offrono un valore aggiunto significativo, rendendolo una scelta consigliata per migliorare la propria produttività quotidiana e l'estetica della postazione di lavoro.

