Su Amazon è disponibile un'ottima offerta su MSI VERSA 300 WIRELESS WHITE, un mouse da gioco leggero da soli 60 g con sensore ottico da 8000 DPI, latenza di 1 ms e autonomia fino a 50 ore. Dotato di connettività wireless 2,4 GHz e Bluetooth 5.3, supporta illuminazione RGB e microinterruttori Kailh da 30M+. Ora disponibile a soli 28,90€, con uno sconto del 31% rispetto al prezzo originale di 42,00€.

MSI VERSA 300 Wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI VERSA 300 WIRELESS WHITE è il mouse ideale per i giocatori che cercano prestazioni elevate senza spendere una fortuna. Con uno sconto del 31% a soli 28,90€, rappresenta un'occasione imperdibile per chi vuole passare al wireless con qualità garantita. È particolarmente consigliato a chi gioca per sessioni prolungate, grazie alla sua batteria da 50 ore e al peso piuma di soli 60 g che riduce l'affaticamento del polso. Il design simmetrico lo rende adatto sia ai mancini che ai destrimani, soddisfacendo le esigenze di una vasta platea di utenti.

Dal punto di vista tecnico, questo mouse soddisfa le esigenze di chi richiede precisione e reattività: il sensore ottico PixArt PAW3104 con 8000 DPI e la latenza di soli 1 ms assicurano un controllo impeccabile anche nelle situazioni più concitate. La doppia connettività — wireless RF 2,4 GHz e Bluetooth 5.3 — lo rende versatile per chi alterna gaming e uso quotidiano su più dispositivi. L'illuminazione RGB con logo MSI Dragon aggiunge un tocco estetico, mentre gli interruttori Kailh da 30 milioni di clic garantiscono durabilità nel tempo.

