MSI G272QPF E2: prestazioni da eSport a SOLI 200€!

Se siete alla ricerca di un monitor gaming che combini alte prestazioni, design moderno e un prezzo altamente competitivo, l'offerta attuale su Amazon inerente all'MSI G272QPF E2 potrebbe essere esattamente ciò che stavate aspettando. Questo monitor da 27 pollici è disponibile a soli 199,99€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo consigliato di 299€. Un'opportunità davvero imperdibile per aggiornare la vostra postazione da gioco con un dispositivo dalle caratteristiche tecniche di fascia alta.

Vedi offerta su Amazon

MSI G272QPF E2, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI G272QPF E2 è dotato di un pannello Rapid IPS con risoluzione WQHD (2560x1440 pixel) che garantisce un'elevata fedeltà cromatica e angoli di visione fino a 178 gradi. Grazie al refresh rate di 180 Hz e a un tempo di risposta di 1ms GtG, rappresenta una scelta eccellente per i giocatori competitivi che necessitano di fluidità e reattività ai massimi livelli. La tecnologia Adaptive-Sync integrata riduce al minimo il tearing e lo stuttering, offrendo un'esperienza di gioco più fluida e immersiva.

Uno dei punti di forza di questo monitor è il supporto a un gamut di colori del 125% sRGB, con una copertura fino a 1,07 miliardi di colori, perfetta non solo per il gaming ma anche per l'elaborazione grafica e la visione di contenuti multimediali. Il design “frameless” riduce le distrazioni visive e lo rende ideale per configurazioni multi-monitor. Inoltre, le tecnologie Less Blue Light e Anti-Flicker aiutano a ridurre l'affaticamento visivo, rendendolo adatto anche a lunghe sessioni di gioco o lavoro.

La connettività è garantita da porte DisplayPort 1.4a (fino a 180Hz in WQHD) e HDMI 2.0b CEC (fino a 144Hz), rendendolo compatibile con PC, console e laptop. Il monitor include anche un pratico joystick a 5 vie per la navigazione dei menu OSD e un supporto ergonomico regolabile in quattro direzioni per garantire il massimo comfort.

A questo prezzo, MSI G272QPF E2 si conferma come una delle migliori offerte del momento per chi desidera un monitor gaming performante, versatile e pronto per ogni sfida. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.