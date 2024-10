Solo 100€ di sconto su PC MSI? Sì, ma è il prezzo più basso mai visto!

Con uno sconto di 100€ rispetto al precedente minimo storico, questo notebook MSI si distingue come uno dei più convenienti e potenti della Festa delle Offerte Prime. Non lasciatevi ingannare quindi dai soli 100€ di riduzione: come sottolineato, lo sconto effettivo è ancora più significativo.

MSI Pulse 17 AI C1VFKG-048IT, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI Pulse 17 AI C1VFKG-048IT è l'ideale per gli appassionati di gaming alla ricerca dell'ultimo grido in termini di tecnologia e prestazioni. Con il suo potente processore Intel Core Ultra 7 155H e la scheda grafica Nvidia RTX 4060, questo notebook da gaming è progettato per offrire un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente, soddisfacendo così le esigenze dei giocatori più esigenti che desiderano non solo eccellenza nelle prestazioni ma anche una grafica all'avanguardia.

La combinazione di un ampio display FHD+ da 17" con un refresh rate di 165Hz e la copertura del 100% dello spettro colore sRGB garantisce immagini vivide e una riproduzione fedele dei colori, immersività che diventa cruciale in sessioni di gioco prolungate o nell'esecuzione di compiti che richiedono un'alta fedeltà visiva. In aggiunta, per coloro che danno priorità all'efficienza e alla durabilità, il design termico con prese d'aria a 6 uscite e un sistema a 5 heatpipes contribuisce a mantenere ottimali le prestazioni anche sotto sforzo.

Il supporto a memoria DDR5 e SSD PCIe Gen 4 enfatizza ulteriormente la velocità e la reattività del sistema, aspetti fondamentali per gli utenti che vogliono avviare rapidamente i loro giochi e applicazioni senza rallentamenti. A questo prezzo, MSI Pulse 17 AI C1VFKG-048IT rappresenta una soluzione ideale per chiunque cerchi un laptop da gaming che spinga oltre i limiti dell'alta definizione e dell'efficienza, garantendo allo stesso tempo uno stile unico grazie alla tastiera RGB personalizzabile e un'estetica accattivante.

