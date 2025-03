Non ha l'ultima GPU, ma a 699€ questo notebook MSI batte molti rivali

Vedi offerta su Amazon

Se siete alla ricerca di un notebook da gaming potente ma accessibile, questo MSI Thin 15 potrebbe essere la scelta giusta per voi. Nonostante non disponga dell’ultima GPU sul mercato, questo laptop offre prestazioni superiori rispetto a molti concorrenti privi di scheda grafica dedicata. Con un prezzo promozionale di 699€ invece di 949€, rappresenta una delle migliori offerte mai viste per questo modello, unendo potenza e convenienza in un unico PC.

MSI Thin 15 B13UCX-2008IT, chi dovrebbe acquistarlo?

Il cuore pulsante di questo MSI Thin 15 è il processore Intel Core i7-13620H, caratterizzato da un’architettura core ibrida con sei performance-core e quattro core efficienti. Questa combinazione permette di affrontare con disinvoltura sia le operazioni multitasking che i giochi più esigenti. La presenza della GPU GeForce RTX 2050 Laptop, basata sull’architettura Ampere di seconda generazione, assicura una grafica realistica e il supporto a tecnologie AI avanzate come NVIDIA DLSS, migliorando le prestazioni nei giochi più recenti.

Un altro punto di forza di questo notebook è il suo avanzato sistema di raffreddamento, progettato per mantenere temperature ottimali anche sotto carico. Questo garantisce un funzionamento silenzioso e confortevole, ideale per chi desidera un dispositivo performante senza il fastidio di ventole rumorose. Inoltre, il display a 144Hz assicura immagini fluide e reattive, un aspetto essenziale per i gamer che vogliono godere di un’esperienza visiva superiore.

Infine, l’MSI Thin 15 offre una connettività completa, permettendovi di collegare facilmente tutti i vostri dispositivi e di espandere la visuale grazie alla tecnologia Matrix Display. Inoltre, tutti i portatili MSI dispongono di una garanzia di due anni, anche per acquisti effettuati con partita IVA. Grazie all’ottimizzazione delle prestazioni tramite NVIDIA Max-Q, questo notebook riesce a combinare potenza e portabilità, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un laptop gaming versatile e conveniente.