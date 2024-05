Il 45% di sconto fa scendere al minimo storico questo Access Point Netgear

Cercate un access point ad alte prestazioni per il vostro router senza spendere una fortuna? Amazon viene incontro con un'offerta imperdibile sul Netgear WAX615, disponibile oggi a soli 119,99€, ben al di sotto del prezzo abituale di 219,99€. Approfittate di uno sconto del 45%, che rappresenta un risparmio addizionale del 22% rispetto al miglior prezzo registrato negli ultimi 30 giorni.

Netgear WAX615, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Netgear WAX615 è ideale per gli uffici e gli spazi commerciali che necessitano di una copertura WiFi affidabile e di ampio raggio. Questo access point, dotato della tecnologia WiFi 6, supporta fino a 256 dispositivi clienti, garantendo prestazioni eccellenti anche quando connette fino a 60 utenti contemporaneamente su una superficie di 250 metri quadrati.

Le sue funzionalità mesh contribuiscono a un roaming fluido, eliminando i punti morti della copertura WiFi e ottimizzando così l'esperienza degli utenti in movimento all'interno dell'area. Con una porta Ethernet da 2,5 Gbps, il Netgear WAX615 promette connessioni ultrarapide, ideali per ambienti lavorativi che dipendono da trasferimenti dati ad alta velocità e da una comunicazione tra i diversi dispositivi collegati alla rete.

Più che semplice accesso a Internet, questo modello integra misure di sicurezza di livello aziendale, incluse fino a 8 SSID WiFi separati e standard di sicurezza avanzati come il WPA3, soddisfacendo così le esigenze di aziende alla ricerca di una soluzione che garantisca non solo connettività ma anche protezione dei dati trasmessi nella loro rete. Facile da installare, con la possibilità di essere montato a parete o a soffitto, e gestibile da remoto tramite l'app, il Netgear WAX615 si presenta quindi come una scelta di valore per chi cerca una soluzione di connessione potente, sicura e versatile.

Vedi offerta su Amazon